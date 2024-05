Streaming illégal : la Premier League fait bloquer des sites pirates adorés des fans de foot

© Unsplash

Pour regarder les récents matchs de Ligue des champions du PSG et les championnats européens, les amateurs de football doivent multiplier les abonnements étant donné que CANAL+, RMC Sport et beIN Sports se partagent les droits de diffusion des compétitions.

Certains font donc le choix de se tourner vers le streaming illégal, notamment pour suivre les rencontres de Premier League. Malheureusement pour eux, plusieurs sites accueillant des millions de visiteurs par mois.

Trois sites de streaming illégal diffusant la Premier League bloqués au Royaume-Uni

LaLiga va pouvoir obliger les FAI à bloquer les sites pirates diffusant illégalement ses matchs en France. Après le championnat espagnol, la Premier League vient aussi de faire un pas important dans la défense de ses droits de diffusion.

Elle vient d’obtenir une nouvelle ordonnance au Royaume-Uni afin de faire bloquer trois sites pirates recevant plus de 20 millions de visites par mois. Il s’agit de deux plateformes de sportshub nommées sportshub.stream et sportshub.fan, ainsi que GiveMeRedditStream et FreeStreamsLive.

Le premier nommé est le plus populaire de tous puisqu’il rassemblait 14,9 millions d’utilisateurs en février et même 16,6 millions de visites en avril, soit une augmentation de 108 % par rapport au mois précédent. De son côté, sportshub.fan comptait environ 5 millions de visites en avril.

Notez que les deux domaines de streaming pirates renvoient vers différentes parties du même site : Reddit Soccer Streams pour l’un et la page principale de sportshub.stream pour l’autre. GiveMeRedditStream rassemble 4,3 millions de visites par mois et FreeStreamsLive approximativement 4,2 millions de visiteurs.

Il s’agit donc d’un coup dur pour les fans de football qui utilisaient régulièrement ces plateformes pour voir les matchs de Premier League. Difficile de savoir quand les sites de streaming illégal deviendront inaccessibles. Leurs visiteurs espèrent sûrement qu’ils pourront suivre l’épilogue de la course au titre entre Arsenal et Manchester City.