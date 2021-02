Superman : Snyder exige que Cavill participe au prochain reboot de la franchise

Alors que JJ Abrams vient de confirmer la mise en route d’un reboot de la franchise Superman, Cavill serait d’ores et déjà évincé du projet. Mais Zack Snyder ne l’entend pas de cette oreille !

La nouvelle continue de faire grand bruit sur la toile : JJ Abrams vient tout juste de confirmer la mise en production d’un reboot des aventures de Superman. Confirmé également sur le projet, le scénariste de bandes-dessinées Ta-Nehisi Coates affirme que ce nouveau film s’inscrira dans la continuité du DCEU. Pourtant, la Warner semblerait vouloir en profiter pour évincer Cavill du légendaire rôle. Mais Snyder ne semble pas l’entendre de cette oreille et vole déjà au secours du comédien. Sur les réseaux sociaux, le réalisateur va jusqu’à nommer Cavill Notre Superman , pour mieux montrer un attachement certain à ce dernier.

Cavill, contraint de rendre la cape de Superman ? – Crédit : Warner Bros

Pourtant Cavill semblait déjà brûler d’impatience de reprendre ce rôle iconique. Et cette nouvelle mouture semble vouloir mettre à l’honneur un Superman plus sombre, modernisé et réinventé.

Superman : Ça sera sans Cavill !

Même si sa publication peut manquer de subtilité, Snyder semble vouloir se faire entendre dans ce débat. Pour lui, Cavill représente le Superman idéal. Il serait donc logique de poursuivre le développement du long-métrage en s’assurant sa présence dans le rôle titre. Pour se dédouaner, Snyder affirme que la photo a simplement été postée en prévision du panel de la Justice League. Mais son explication peine à convaincre, sa publication coïncidant étrangement avec l’annonce du projet de JJ Abrams.

Pour l’heure, le principal intéressé ne s’est toujours pas exprimé sur le sujet. Mais l’intervention de Snyder pourrait changer la donner. L’annonce de ce projet a fait l’effet d’une bombe, car depuis 2013 aucun long-métrage n’avait été consacré uniquement au super-héros. L’enjeu est donc de taille pour la Warner et DC Comics. Snyder compte bien peser dans la balance avec ses arguments, bien qu’il reconnaisse publiquement que plusieurs Superman restent totalement envisageables. Le réalisateur fait notamment référence à Tyler Hoechlin, découvert dans Superman & Loïs .

Mais la Warner semble avoir déjà la ferme intention de se passer de Cavill. Le comédien ne peut plus compter que sur la sortie prochaine de Justice League version Snyder. Si sa performance interpelle suffisamment, peut-être pourra t-elle faire pencher significativement la balance ? Impossible de le savoir le moment.

De leur côté, les fans du genre semblent partagés sur le sujet. Si certains adoubent la décision de caster un nouveau Superman, d’autres militent déjà discrètement pour soutenir Cavill. Ce projet, à peine annoncé, fait en tout cas déjà couler beaucoup d’encre. Et on en vient à se demander si tout cela ne participe pas indirectement à une stratégie marketing parfaitement huilée !

Source : Screenrant