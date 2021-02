Superman : Un nouveau film annoncé et produit par J.J. Abrams

Superman revient au cinéma, officialise la Warner. Le film sera produit par J.J. Abrams et scénarisé par Ta-Nehisi Coates, auteur de comics.

Superman revient au cinéma ! – Crédit : Warner Bros.

Superman a eu droit à plusieurs adaptations au cinéma, dont l’une sous l’égide de Zack Snyder, qui prépare sa version de Justice League, répondant au doux nom de Man of Steel. Malheureusement, le long-métrage n’aura pas eu le succès escompté, la mythologie du cinéaste s’effondrant après Batman v Superman : L’Aube de la justice, faute d’une bonne ligne directrice de la Warner. Mais le studio aurait tort de se priver d’une marque juteuse comme Superman et lance un reboot cinématographique, alors que la première de Superman & Lois a cartonné sur CW, série télévisée mettant en scène l’Homme d’acier. On apprend que c’est J.J. Abrams qui sera chargé de la production prochain Superman au cinéma. L’homme est connu pour avoir dirigé Star Wars: Le Réveil de la Force, Star Wars: L’Ascension de Skywalker ou encore Super 8. On lui doit également la création de LOST, disponible dès à présent dans la catégorie Star sur Disney+.

Un célèbre auteur au scénario du prochain Superman

Superman va revenir au cinéma, dans une aventure solo. On ignore pour le moment si Henry Cavill reprendra le rôle de Clark Kent, alors que le scénariste du film explique qu’il s’agira d’un récit dans la continuité du DCEU, déjà posé depuis plusieurs années.

Et le scénariste de Superman est un auteur bien connu des amateurs de comics puisqu’il s’agit de Ta-Nehisi Coates. L’homme a notamment planché pour l’écurie Marvel, imaginant des histoires pour Captain America et Black Panther.

Cette reprise au cinéma de Superman sera la première aventure solo du personnage depuis 2013 : presque dix ans, que le temps passe vite ! Le long-métrage a été suivi de deux autres films, qui n’étaient pas concentrés sur l’Homme d’acier, à savoir Batman v Superman : L’Aube de la justice et Justice League.

Être invité dans l’univers étendu de DC Comics par la Warner Bros., DC Films et Bad Robot (ndlr: maison de production dirigé par J.J. Abrams) est un honneur. J’ai hâte d’apporter de manière significative à l’héritage du héros le plus mythique et emblématique des USA.

– Ta-Nehisi Coates

Ta-Nehisi Coates est connu pour ses positions politiques anti-racistes et pourrait bien mettre en scène Michael B. Jordan dans le rôle de Superman. Après tout, le nom de l’acteur qui jouait dans Black Panther est plusieurs fois revenu sur le tapis.

Il y a une nouvelle histoire pour Superman, puissante et émouvante à raconter. Nous ne pourrions pas être plus ravis que de travailler avec le brillant Mr Coates pour aider à porter cette dernière au cinéma, et nous apprécions que Warner nous offre cette possibilité.

– J.J. Abrams

La Warner est également ravie de ce nouveau projet, comme l’explique Toby Emmerich, président de Warner Bros. Pictures Group :

Nous sommes convaincus que sa lecture de Superman (ndlr : celle de Ta-Nehisi Coates) donnera aux fans une nouvelle façon et passionnante façon de voir Superman.

– Tony Emmerich

C’est donc officiel : Superman revient bientôt au cinéma !

Source : ComicBook