Superman : voici la toute première image de David Corenswet dans l’iconique costume

David Corenswet en Superman © DC

C’est officiel, le nouveau Superman de l’univers DC de James Gunn se dévoile enfin dans son costume emblématique. Après une première photo intrigante montrant le blason du super-héros sur fond de neige norvégienne, c’est au tour de l’acteur David Corenswet de prendre la pose, prêt à affronter de nouveaux dangers.

Superman : David Corenswet enfile enfin le costume

Sur l’image, Superman semble serein face à une bataille qui fait rage derrière lui. Son costume, inspiré des illustrations d’Alex Ross et notamment de Kingdom Come, est plus sobre et réaliste que celui porté par Henry Cavill dans les films précédents. On remarque des traces de brûlures sur son torse et ses bras ; le fameux slip rouge est également de la partie, pour le plus grand bonheur des puristes.

Cette nouvelle approche du costume de Superman s’inscrit dans la volonté de James Gunn de proposer un film plus terre à terre et réaliste que les précédents volets de la saga. Le réalisateur souhaite ainsi rapprocher le personnage des spectateurs en le confrontant à des problèmes plus concrets et en lui donnant une dimension plus humaine.

Mais qui est l’ennemi que Superman affronte ? Difficile de le dire à ce stade, mais l’aura verte visible dans l’arrière-plan pourrait laisser penser à Green Lantern, interprété par Nathan Fillion dans le film. D’ailleurs, James Gunn a réuni un casting 5 étoiles pour incarner son film :

David Corenswet (The Politician, Hollywood) est un Superman charismatique et déterminé.

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) est Lois Lane, la journaliste intrépide et amoureuse du super-héros.

Michael Shannon (The Batman) est de retour dans le rôle de Zod, l'ennemi juré de Superman.

Nathan Fillion (Firefly) troque son chapeau de hors-la-loi pour celui du Green Lantern.

Dylan O'Brien (Teen Wolf) est Lex Luthor, le génie maléfique obsédé par la destruction de Superman.

Emma Roberts (American Horror Story) est Wonder Woman.

Avec son nouveau costume, son casting de choix et son réalisateur talentueux, le film Superman de James Gunn a toutes les chances de rencontrer un franc succès. Rendez-vous donc dans un an et demi pour découvrir ce nouveau Superman sur grand écran.