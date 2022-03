Surprise ! Un nouveau modèle arrive chez Apple : le Mac pro Studio

Le Mac Studio ressemblerait beaucoup au Mac mini. Mais en beaucoup plus puissant…

Alors que nous attendions pour 2022 quatre nouveaux Mac propulsés par la puce M2, une première surprise vient de faire son apparition. Le Mac Studio. S’il ne s’agit que d’une rumeur pour l’instant, mais un site américain sérieux affirme que ses sources sont sûres de la sortie prochaine de ce nouveau modèle hybride.

Le Mac Mini actuel – Crédits : Apple

Le nouveau Mac Studio serait principalement basé sur le Mac mini, mais avec un matériel beaucoup plus puissant. Apple a apparemment deux versions de Mac Studio en cours de développement. L’un comporterait la puce M1 Max (la même que le MacBook Pro 2021) et l’autre une variante de la puce Apple Silicon, encore plus puissante que le M1 Max actuel.

Une résolution de 7K

Selon d’autres sources, le nouveau Mac Studio est connu en interne sous le nom de code « J375 ». Quant au dénominatif actuel, il pourrait changer. Sa taille, elle, est inconnue pour le moment. Néanmoins sa résolution plus élevée (7K) suggère un écran plus grand que les 32 pouces du Pro Display XDR. Aussi, certaines rumeurs supposent que ce petit Mac Pro‌ aurait jusqu’à 40 cœurs de processeur et jusqu’à 128 cœurs de GPU.

Ce nouveau modèle, s’il est confirmé, sera destiné aux utilisateurs professionnels et sera vendu avec un « Apple Studio Display » 7K qu’Apple a également en préparation. On suppose que sa sortie prochaine pourrait convenir aux utilisateurs qui ne peuvent se permettre d’attendre la sortie du prochain Mac Pro.

Une confirmation possible ce 8 mars

Ainsi à quelques jours de la prochaine Keynote d’Apple, nos attentes se précisent. Mais nous ne sommes pas pour autant sûrs qu’il sera présenté au cours de l’événement. De la même manière, les rumeurs ne nous permettent pas d’affirmer avec certitude quand ce modèle sera mis en vente. Une sortie au printemps ne serait néanmoins pas surprenante.

Plus que quelques jours à attendre avant la Keynote du 8 mars 2022, où nous aurons peut-être la chance d’obtenir plus d’information à propos de ce modèle censé être encore secret. Notons également, dans une autre gamme de produits, qu’ Apple devrait également confirmer à cette occasion l’arrivée du MacBook pro 13 pouces.

