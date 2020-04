Switch Online : Nintendo offre 7 jours d’abonnement gratuit aux anciens et non-abonnés

Nintendo lance une offre d’essai gratuite de sept jours pour découvrir son service Switch Online. À partir d’aujourd’hui à midi et jusqu’au 6 mai à minuit, les abonnés pourront jouer gratuitement à tous les classiques NES et SNES, et profiter du multijoueur en ligne.

Si vous n’avez jamais essayé le Switch Online, c’est l’occasion de le faire. Pour faciliter le confinement, Nintendo vient de lancer une offre d’essai gratuite de sept jours pour jouer en ligne à Mario Kart 8 Deluxe ou à Splatoon 2, également disponible à l’essai en ce moment. La promotion donne aussi accès à tous les classiques de la NES et de la Super NES avec Super Mario World, Super Mario Kart, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Metroid, Star Fox, F-ZERO ou Super Punch-Out!!, pour la console 16 bits, et The Legend of Zelda, Dr. Mario, Wario’s Woods, Double Dragon II: The Revenge ou Donkey Kong pour la 8 bits.

Crédit : Nintendo

Nintendo propose régulièrement des offres d’essai au Switch Online, mais elles sont réservées aux nouveaux venus. Cette fois, tous les abonnés peuvent en profiter, y compris ceux qui ont déjà bénéficié d’une offre similaire. Comme Microsoft en proposant le Xbox Game Pass à un euro durant le premier mois, Nintendo espère ainsi attirer de nouveaux abonnés, et les convaincre de continuer à profiter du service après la fin de la période d’essai. Une manière également de se faire pardonner du piratage de 160 000 comptes Nintendo à cause d’une faille liée au NNID (Nintendo Network ID),

7 jours de jeu en ligne, + de 70 classiques #NES et #SuperNES et bien d'autres choses vous attendent avec l'essai gratuit de #NintendoSwitchOnline, valable même si vous l'avez déjà utilisé ! Rendez-vous dès maintenant sur l'eShop pour en profiter. pic.twitter.com/fPEIdljbu9 — Nintendo France (@NintendoFrance) April 29, 2020

Comment profiter de l’offre d’essai du Nintendo Switch Online ?

L’offre est directement accessible à partir de l’eShop Nintendo. Si vous souhaitez en profiter, ne tardez pas, elle n’est disponible qu’à partir d’aujourd’hui à midi et jusqu’au 6 mai à minuit :

Connectez-vous à votre compte Nintendo.

Rendez-vous sur l’eShop Nintendo

Dans le menu « Gamme Nintendo Switch », sélectionnez « Nintendo Switch Online ».

Scrollez jusqu’à « formules d’abonnement ».

Pensez également à désactiver le renouvellement automatique pour éviter de souscrire à l’offre payante à la fin de la période d’essai. N’oubliez pas également d’activer l’authentification à deux facteurs via notre guide.

Source : Nintendo