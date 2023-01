Microsoft Teams, Outlook, OneDrive victimes d’une panne mondiale

Microsoft OneDrive avait subi une grosse panne en début d’année, empêchant les utilisateurs d’accéder à leurs fichiers. Quelques semaines plus tard, plusieurs services du géant de Redmond font encore des siennes. Nombre d’utilisateurs ne parviennent pas à utiliser les applications de Microsoft ce mercredi 25 janvier. La simultanéité des pannes sur les différents services laissent notamment songeur.

Les services Microsoft 365 victimes de plusieurs pannes

Sont notamment concernés Microsoft Teams, Azure, Outlook et OneDrive. Plus d’un millier d’utilisateurs ont également signalé avoir des problèmes d’accès à Xbox Live sur Down Detector. Certains ne peuvent tout bonnement pas accéder aux logiciels susmentionnés tandis que d’autres doivent composer avec de gros ralentissements. Sur Twitter, le compte officiel de Microsoft 365 a confirmé que quelque chose ne tournait pas rond :

“Nous étudions les problèmes affectant plusieurs services Microsoft 365″. Et d’ajouter quelques détails plus tard sur l’origine des pannes : “Nous avons identifié un problème de réseau potentiel et examinons la télémétrie pour déterminer les prochaines étapes de dépannage”. Le problème de configuration réseau a désormais été isolé et Microsoft s’efforce de trouver la stratégie idoine pour le corriger “sans causer d’impact supplémentaire”.

Le nombre de personnes touchées par la panne diminue progressivement au fil de la matinée, selon les données de Downdetector. On table ainsi sur un retour complet à la normale dans l’après-midi.