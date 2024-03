Téléchargement illégal : l’audience de ces sites s’effondre de 50%, le piratage recule en France

© Envato

Entre 2016 et 2023, l’audience des sites pirates a chuté de 50%

Les films et les séries sont en tête des piratages

Globalement, le téléchargement illégal recule en France tout comme le streaming et le P2P

L’an dernier, le piratage a explosé avec de grosses audiences pour les sites illégaux. Il faut dire que même si les autorités ciblent constamment les gérants de ces plateformes pour les sanctionner lourdement, il y a en a toujours de nouveaux. En France, il semble que la pratique recule selon une étude menée par l’ALPA avec Médiamétrie et NetRatings et repérée par nos confrères de 01net.

Un recul de 50% du trafic des sites de piratage

Les sites de piratage sont nombreux en France entre Wawacity ou encore Yggtorrent. Malgré la popularité du piratage, l’audience de ces plateformes subit un net recul. Est-ce la preuve que les opérations menées contre le téléchargement illégal fonctionnent ? Une chose est sûre, Hollywood a félicité la France pour ses efforts.

Pour mener son étude, l’ALPA s’est basée sur l’audience des sites illégaux utilisés pour “la consommation de vidéo en France” entre décembre 2021 et 2023. Le constat ? L’audience s’effondre pour ces sites, on parle d’une réduction de 50% sur 8 ans ! En 2016, l’audience mensuelle moyenne était de 15,1 millions de visiteurs avant de chuter à 6,3 millions, en 2023. L’année 2018 représente un pic puisque les écrans mobiles (smartphones, tablettes…) sont intégrés au comptage.

L’étude menée par l’ALPA dévoile également quelles sont les plateformes illicites plébiscitées par les internautes en termes de visites :

1fichier Yggtorrent Wawacity Papadustream Rapidgator Wawacity (autre nom de domaine) Uqload Turbobit Zone-téléchargement Voe

Les films et les séries en tête du piratage

Cela vous étonnera peu, les films et les séries restent le contenu le plus piraté puis on trouve, juste derrière; le sport. Il faut dire qu’avec la multiplicité des plateformes de SVoD, et donc des abonnements, certains n’hésitent plus à se tourner vers l’illégalité pour visionner des programmes inaccessibles financièrement. Il en va de même pour les offres sportives puisque les souscriptions coûtent bonbon et pour suivre toutes les ligues de football, par exemple, cela revient très cher. Bien évidemment, ces éléments ne justifient pas le piratage et le préjudice subi par les ayants droit.

L’étude nous montre également que toutes les pratiques illégales sont prisées. Car oui, nous parlons de plateformes mais il ne s’agit pas que de streaming. Il y a le téléchargement direct ou encore le P2P. Diverses méthodes qui permettent aux pirates d’échapper à l’Arcom en France, notamment avec l’utilisation d’un VPN.