Téléchargement illégal : le blocage des sites pirates est efficace, Netflix attire les abonnés

© Pexels

Sur le court terme, le blocage des sites pirates poussent les utilisateurs vers des offres légales

Les plateformes comme Netflix profitent donc de la fermeture de ces sites illégaux

En revanche, l’étude ne montre pas les effets sur le long terme

Le téléchargement illégal a explosé en 2023. Face à cette tendance, les autorités multiplient les arrestations et fermetures. Mais une question se pose : est-ce que cette lutte porte ses fruits ? Les chercheurs de l’université de Chapman et de Carnegie Mellon ont analysé les résultats de blocages de sites pirates en Inde et au Brésil.

À lire > Retrouvez la liste des plus importantes sites de téléchargement illégal et IPTV de l’année 2023

Les effets sur le court terme ont été constatés par les chercheurs

Pour l’Inde, les chercheurs se sont basés sur le blocage de 380 sites illégaux en 2019 et celui de 173 sites illégaux en 2020. Suite à la première fermeture, le trafic sur les plateformes légales (Netflix, Prime Video, Disney+, etc) a augmenté de 8,1% et de 3,1% lors de la seconde fermeture. Selon l’étude, la lutte des autorités porte ses fruits avec un effet immédiat en Inde.

Au Brésil, les chercheurs se sont basés sur le blocage de 174 sites illégaux en 2021. On constate également une augmentation du trafic sur les plateformes légales de l’ordre de 5,2%. Mais contrairement à l’Inde, ces fermetures ont aussi permis à d’autres sites illégaux de croître leur trafic. Les chercheurs parlent même d’une hausse “significative” et d’une “dispersion du piratage”. Les utilisateurs se sont rabattus vers d’autres solutions illégales lorsque ces 174 sites ont été clôturés par les autorités.

Il faut également tempérer puisque ces blocages ne donnent pas la tendance sur le long terme. Est-ce que les internautes ont continué à utiliser des plateformes légales après la fermeture de ces sites pirates ? L’étude parle d’un effet de “rechute” et les chercheurs en ont conscience.

De plus en plus de services, les internautes se tournent vers l’illégalité

Face à l’ampleur du téléchargement illégal, les autorités poussent la répression au maximum même si, comme le souligne l’étude, les effets sur le long terme restent à prouver. Pour rappel, certains FAI comme Orange Belgique envisagent de couper la connexion à ceux qui piratent.

Autrefois considérées comme la meilleure solution face au piratage, les plateformes de SVOD sont désormais dans une impasse. Il y a de plus en plus d’offres et les abonnés n’ont pas les ressources financières pour s’abonner partout. Lorsque l’on veut voir certaines séries ou certains films exclusifs aux plateformes, cette multiplicité des coûts représente un frein. Certains internautes se retrouvent donc à payer légalement quelques abonnements de streaming puis piratent le reste.