Temu, Shein, AliExpress : pourquoi vos commandes vont coûter plus cher

À compter du 1er novembre, l’Union européenne va imposer de nouveaux frais de traitement sur les colis importés. Objectif : freiner l’afflux de produits achetés sur les plateformes asiatiques comme Shein, Temu ou AliExpress.

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Les produits à prix cassé (et parfois à la qualité douteuse) pullulent sur AliExpress, Shein et Temu, incitant de nombreux consommateurs à passer à la caisse. D’après la Commission européenne, 4,6 milliards de colis issus du e-commerce d’une valeur inférieure à 150 € ont été importés dans l’UE en 2024. Et 91 % d’entre eux venaient de Chine !

Conséquence de cette pratique, l’Union européenne est inondé quotidiennement de petits colis, ce qui provoque plusieurs effets délétères. Concurrence déloyale pour les entreprises européennes, risques liés aux produits dangereux ou non conformes, impact environnemental du fractionnement des commandes… Pour tenter d’y remédier, plusieurs mesures drastiques ont été adoptées.

Shein, Temu, AliExpress : comment sont calculés les nouveaux frais de 2 €

“À compter du 1er novembre 2026, tous les États membres de l’UE appliqueront une taxe de 2 € par article, fixée par la Commission européenne” sur les colis importés dans l’UE depuis un pays tiers, indique le Conseil de l’Union européenne. Ces frais supplémentaires de 2 € visent à couvrir une partie des coûts liés aux contrôles et au suivi douaniers. Ils ne seront pas appliqués uniformément à chaque colis mais plutôt calculés en fonction des lignes de déclaration douanière.

Par conséquent, plusieurs articles relevant d’une même catégorie douanière pourront être regroupés sur une seule ligne, tandis que des produits issus de catégories différentes engendreront plusieurs frais de traitement. Ces derniers sont normalement à la charge des plateformes d’e-commerce concernées. Dans la réalité, il y a de grande choses pour qu’ils soient répercutés sur les prix finaux payés par les consommateurs.

Un droit de douane de 3 € s’applique déjà aux articles des petits colis

D’autant que ces nouveaux frais s’ajoutent au droit de douane fixe de 3 € instauré depuis le 1er juillet sur les petits colis d’une valeur inférieure à 150 € livrés dans l’UE. Celui-ci est aussi calculé pour chaque catégorie de marchandises. “Par exemple, si un colis contient deux jouets, un manteau en laine et trois bouteilles de shampoing, des droits de douane totaux de 9 € seront appliqués, car le colis contient trois catégories de marchandises”, explique le Conseil de l’UE.

Pour rappel, le droit de douane forfaitaire de 3 € est une mesure transitoire, prévue jusqu’au 1er juillet 2028, date à laquelle le nouveau système centralisé de l’UE pour le traitement des données douanières est censé entrer en service. “Les droits de douane seront perçus dès le premier euro de la valeur d’ un envoi à son entrée dans l’UE, alignant ainsi le système sur les règles de TVA existantes”, précise le Conseil.