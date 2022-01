Tesla : 9 fois moins d’accidents en moyenne avec l’Autopilot activé que les autres voitures

Tesla vient de publier son rapport sur la sécurité des véhicules Tesla pour le quatrième trimestre de 2021, et le constat est sans appel. Vous avez en moyenne 9 fois moins de chances d’avoir un accident avec une Tesla qu’avec un autre véhicule.

Les voitures électriques de Tesla sont souvent considérées comme des exemples en matière de sécurité, notamment grâce à leur résistance aux chocs et aux divers systèmes d’aides à la conduite qui permettent de réduire les accidents.

Tesla Model 3 – Crédit : Unsplash

Dans son rapport sur la sécurité des véhicules Tesla du quatrième trimestre de l’année 2021, le constructeur automobile annonce qu’il n’avait enregistré en moyenne qu’un accident tous les 6,94 millions de kilomètres lorsque ses voitures avaient l’Autopilot activé, bien loin de la moyenne de la National Highway Traffic Safety Administration aux États-Unis.

En effet, selon la NHTSA, un accident se produit tous les 779 000 kilomètres aux États-Unis avec les autres voitures. En d’autres termes, les accidents sont en moyenne près de 9 fois plus courants avec les autres véhicules. Tesla indique également que les accidents de ses voitures Tesla ne se produisent qu’une fois tous les 2,56 millions de kilomètres parcourus, soit également bien au-delà de la moyenne nationale.

Les voitures Tesla sont de plus en plus sûres

Avec un accident tous les 6,94 millions de kilomètres avec l’Autopilot activé, les Tesla peuvent être considérées comme faisant partie des voitures les plus sûres du monde. Selon les chiffres de Tesla, celles-ci sont d’ailleurs de plus en plus sûres chaque année, puisqu’en 2020, nous avions pu voir que les véhicules équipés du système Autopilot ont été accidentés une fois tous les 5,55 millions de kilomètres.

En 2019, les voitures de Tesla subissaient un accident tous les 4,94 millions de kilomètres en moyenne au même trimestre. Néanmoins, même si le système Autopilot s’améliore d’année en année, celui-ci n’est pas infaillible. En effet, sans LiDAR, une Tesla Model Y a récemment raté son freinage et écrasé un mannequin d’enfant lors d’un test.

En plus d’être moins sujettes aux accidents que les voitures des concurrents, les Tesla sont également réputées pour être très résistantes. La Tesla Model Y a par exemple reçu 5 étoiles à toutes les catégories lors des crash tests de la NHTSA.

Source : Tesla