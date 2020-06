Tesla augmente la vitesse de charge de certaines Model S et Model X

Tesla vient de mettre à jour ses Model S et Model X pour leur permettre de profiter de la puissance des Superchargers v3. Si seules les Model 3 et Model Y, sont capables de charger à 250 kW, les 2 autres s’en rapprochent.

Crédits : Tesla

Si l’esthétique des Tesla n’évolue pas au fil du temps, leur design étant suffisamment intemporel, il n’en est pas de même pour l’aspect technique qui lui ne cesse de s’améliorer, que ce soit pour le côté logiciel et ses fameuses mises à jour OTA prochainement imitées par Mercedes, mais aussi pour le côté matériel.

Jusqu’à 225 kW de puissance fournie

Grâce à une combinaison d’améliorations logicielle et matérielle permettent dorénavant aux Model S et Model X de se charger plus rapidement dans les stations équipées de la dernière génération de Superchargers. Si techniquement ces Superchargers v3 sont capables de délivrer 250 kW, seules les Model 3 et Model Y sont capables de tirer tout le parti de cette puissance, les autres véhicules du constructeur la limitent.

Comme nous l’avions vu il y a quelques semaines, les Superchargers v3 permettent de réduire de manière substantielle le temps de recharge sur les Model 3 et Y. S’ils rechargent les Model S et X, elles plafonnaient toutes deux à 200 kW. Une mise à jour logicielle vient de leur permettre d’atteindre les 225 kW. Seulement, d’après nos confrères d’Electrek, seuls les modèles les plus récents seraient concernés.

En effet, ce qui permet aux Model 3 et Y d’atteindre 250 kW est le design du pack de batteries et particulièrement du système de refroidissement liquide qu’il embarque. Si cette amélioration est la bienvenue et permettra aux possesseurs de Model X et S récentes de gagner quelques minutes à la station, aucun chiffre précis n’a encore été donné, ni sur le temps de recharge, ni même sur quel pourcentage de la batterie ces 225 kW seront applicables. En France, leur déploiement commence à peine.

Source : Electrek