Tesla Model Y : attention son prix augmente à nouveau, mais pour quelles raisons ?

Après une série de baisses tarifaires, Tesla annonce une augmentation de 2 000 euros du prix de son Model Y, voiture la plus vendue au monde, sur plusieurs marchés européens à partir du 22 mars. Cette décision, qui fait suite à une hausse similaire aux États-Unis, s’inscrit dans un contexte économique complexe marqué par l’inflation et la guerre en Ukraine.

Tesla Model Y : nouvelle envolée des prix en Europe

Plusieurs facteurs expliquent cette nouvelle augmentation. D’une part, la flambée des prix des matières premières, notamment du lithium, pèse lourdement sur les coûts de production des véhicules électriques. D’autre part, la guerre en Ukraine a perturbé les chaînes d’approvisionnement et entraîné une hausse des prix du transport.

En outre, Tesla se prépare au lancement de son nouveau modèle, le « Redwood », qui devrait être plus abordable que les Model Y et Model 3 actuels. Pour maintenir ses marges bénéficiaires, le constructeur californien pourrait donc être amené à augmenter les prix de ses modèles existants.

Cette hausse de prix intervient alors que la demande pour les véhicules électriques reste forte en Europe. En 2023, les ventes de voitures électriques ont augmenté de 65 % sur le continent, et Tesla a dominé le marché avec une part de marché de 23 %.

Cependant, la concurrence s’intensifie. De nombreux constructeurs traditionnels, comme Volkswagen et Renault, lancent de nouveaux modèles électriques qui rivalisent avec ceux de Tesla. De plus, des startups chinoises comme BYD et Xpeng commencent à s’implanter sur le marché européen.

Dans ce contexte, il est difficile de dire si Tesla parviendra à maintenir sa position dominante sur le marché européen des véhicules électriques. La nouvelle hausse de prix du Model Y pourrait entamer la confiance des consommateurs et les inciter à se tourner vers des modèles concurrents plus abordables.

Reste à savoir si Tesla reverra sa stratégie tarifaire à l’avenir. La situation économique est volatile et le constructeur californien pourrait être amené à ajuster ses prix en fonction de l’évolution du marché.