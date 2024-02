Tesla : cette mise à jour optimise la batterie et le port de charge quand il fait froid, installez-la

Tesla a pensé aux propriétaires de ses voitures électriques qui vivent dans des régions froides. La marque a lancé une mise à jour logicielle qui vise à résoudre l’un des problèmes les plus gênants dans ces conditions : le câble de charge qui reste bloqué dans le port de la voiture à cause du gel.

Une Tesla par temps froid © mares90 / Shutterstock

Tesla a déployé une mise à jour logicielle (2024.2.6) pour certains véhicules qui réchauffe automatiquement le port de charge de la voiture pour éviter que le câble ne reste coincé. La mise à jour apporte également une estimation du temps de préchauffage de la batterie pour la charge rapide.

Une mise à jour pour faciliter le débranchement des câbles de recharge Tesla

La mise à jour, rapportée par le site Not a Tesla App, concerne les Model 3 et Model Y. Elle introduit une nouvelle fonctionnalité qui réchauffe automatiquement le port de charge de la voiture lorsque le conducteur appuie sur le bouton de déverrouillage du câble. Ainsi, le câble peut être retiré plus facilement, sans risquer de l’endommager ou de le casser.

La mise à jour apporte également une autre amélioration liée au froid : elle donne aux propriétaires une estimation du temps nécessaire pour que la batterie se réchauffe avant de pouvoir bénéficier de la charge rapide. En effet, les batteries électriques perdent de leur efficacité et de leur autonomie lorsqu’elles sont trop froides (jusqu’à 50 % de perte d’autonomie par temps froid), et doivent se réchauffer avant d’augmenter leur vitesse de charge.

Tesla Update 2024.2.6 Adds Supercharging Improvements and Considers Battery Age in Range Calculation: https://t.co/lm594hRAgI https://t.co/lm594hRAgI — Not a Tesla App (@NotATeslaApp) February 14, 2024

Ces deux nouveautés sont les bienvenues pour les conducteurs de Tesla qui doivent affronter le froid hivernal. Ils doivent en effet faire face à d’autres désagréments, comme les portes qui ne s’ouvrent pas, les loquets de port de charge qui ne se ferment pas, ou les temps de charge qui s’allongent.

Tesla conseille toutefois à ses clients de suivre les recommandations de sécurité et d’entretien de la marque, et de ne pas utiliser de force excessive pour débrancher le câble de charge ou ouvrir le port de charge. Vous pouvez aussi toujours vous acheter des accessoires adaptés au froid, comme des couvertures chauffantes pour batterie ou des gants isolants pour le câble.