Tesla Cybersquad : le quad électrique est enfin en vente, pour les enfants seulement

Le Tesla Cybersquad avait été aperçu aux côtés du Cybertruck en 2019. Le quad électrique est prévu pour se ranger directement dans la benne du pick-up qui mesure 1,98 mètre de long. Même si le Cybertruck a été repoussé en 2022, le Cybersquad arrive en temps et en heure, mais pas exactement de la manière dont on s’y attendait.

Le Tesla Cybersquad – Crédit : Tesla

En effet, le Tesla Cybersquad est un quad électrique pour enfants âgés de 8 ans au minimum. Il ne peut pas supporter un passager de plus de 68 kg. La version miniature du véritable Cybersquad coûte 1 900 $. D’ailleurs, elle est vendue uniquement aux États-Unis. Son prix élevé pour un jouet électrique n’est apparemment pas un problème puisqu’il est déjà en rupture de stock sur le site. À l’instar du sifflet Cyberwhistle à 50 $, le Cybersquad à 1 900 $ s’est vendu comme des petits pains en seulement quelques heures.

À 1 900 $, le Cybersquad a une vitesse maximale de 16 km/h pour une autonomie de 24 km

Le Cybersquad est doté d’un cadre en acier, de barres lumineuses à l’avant et d’un design fortement inspiré du Cybertruck. Il a un siège rembourré et une suspension réglable ainsi qu’un frein à disque arrière. Les enfants ont accès à deux boutons pour choisir entre la marche avant et la marche arrière.

De plus, les jeunes conducteurs ont aussi deux boutons pour choisir deux vitesses maximales : 8 km/h et 16 km/h. En marche arrière, la vitesse est limitée à 8 km/h. Au niveau de ses caractéristiques, le Cybersquad pour enfants propose une autonomie de 24 km avec sa batterie lithium-ion amovible de 36 V. Elle se recharge entièrement en 5 heures avec une prise électrique domestique.

Enfin, Tesla a précisé que les commandes seront expédiées d’ici 2 à 4 semaines. Des enfants chanceux pourront donc l’avoir sous le sapin cette année, même si le constructeur ne garantit pas une livraison avant Noël. En tout cas, le Cybersquad est un véhicule haut de gamme pour enfants par rapport aux petites voitures électriques BMW, Bentley et Lamborghini vendues quelques centaines d’euros « seulement ». On attend désormais le Cybersquad en taille réelle pour adultes.

Source : CarScoops