Tesla dévoile la Model S Plaid : 840 km d’autonomie, 320 km/h et un 0 à 100 en moins de 2 secondes

En marge du Battery Day ce mardi, Elon Musk a confirmé la nouvelle Model S Plaid. Initialement annoncée en 2019, elle aurait dû normalement arriver pour fin 2020, mais sera finalement mise sur le marché probablement en 2021. Les chiffres liés à ce modèle sont impressionnants.

Tesla Model S Plaid. Crédits : Tesla

La Model S Plaid sera donc le nouveau fleuron du constructeur américain. Le bolide embarquera une puissance de 1 100 chevaux et sera capable de réaliser des pointes de vitesse à 320km/h. Les 100km/h seront atteints en 2 secondes, et l’autonomie sera de 840 kilomètres. Des performances record si elles se vérifient sur l’asphalte, et qui sont d’ailleurs supérieures par rapport aux précédents prototypes. Le prix sera à la mesure des performances annoncées puisqu’il faudra débourser pas moins de 139 900 euros pour s’offrir ce bijou.

Trois moteurs embarqués et une batterie boostée

Quand la Model S est arrivée en 2012, elle ne possédait qu’un seul moteur qui propulsait les roues à l’arrière. Un modèle quatre roues motrices est arrivé en 2014, et c’est actuellement la seule configuration disponible pour la Model S. Pour cette nouvelle mouture, Tesla a décidé de franchir un cap et d’implémenter trois moteurs sur son nouveau véhicule. L’avantage sera de pouvoir profiter du « torque vectoring », technologie qui permet de contrôler le différentiel des roues indépendamment. Nous ne savons pour l’instant pas si ce sont les deux roues avant ou arrière qui vont profiter de ce troisième moteur.

Concernant la batterie, le plus gros modèle disponible sur les Model S et X est une batterie 100kWh. Elon Musk a déjà confirmé que le pack de la Model S Plaid serait supérieur. A l’heure actuelle, nous ne savons pas encore exactement à quel point cette batterie sera supérieure, mais au vu de l’autonomie annoncée par Tesla, il ne fait aucun doute qu’elle sera performante. On imagine que pour propulser un véhicule si puissant, une augmentation de la capacité et de la puissance de la batterie sera probablement nécessaire.

La production des Model S Plaid devrait commencer dès cette année, pour une mise sur le marché probable en 2021. La firme américaine est connue pour ne pas s’imposer de délais, mais le fait que des prototypes sont déjà en test sur les circuits prouvent que l’arrivée de la Model S Plaid n’est pas loin. Elle deviendra la variante la plus chère de la Model S, mais Elon Musk a promis qu’elle coutera « moins cher que la concurrence ».

Source : Electrek