Tesla dévoile ses batteries avec des cellules 4680 qui équiperont bientôt ses véhicules

De nouvelles images des batteries avec des cellules 4680 sont apparues sur le site « join the Cell Team », où Tesla recrute ses futurs collaborateurs. Sur la page principale, on peut voir une vidéo de son nouveau pack comprenant les nouvelles batteries, qui promettent une autonomie accrue de 30%.

Depuis, Panasonic a annoncé qu’il travaille avec Tesla pour construire une nouvelle ligne de production pour fabriquer ses batteries avec des cellules 4680 à la Gigafactory Nevada.

Tesla 4680 battery pack – Crédit : Electric Vehicle TV

Durant le Battery Day, où Tesla présentait ses avancées et ses futurs projets dans le domaine des batteries, le constructeur a dévoilé une batterie 6 fois plus performante. Celles-ci équiperont d’abord les Semi, puis les futures Tesla Model S Plaid, qui promettent jusqu’à 840 km d’autonomie. En comparaison, c’est presque 200 km de plus que les Model S les plus autonomes d’aujourd’hui.

Ces nouvelles batteries seront produites par Panasonic, qui avait déjà annoncé investir davantage dans la production de batteries pour Tesla. L’avantage de ces batteries est la réduction considérable du coût par kWh pour les voitures électriques.

Des Tesla avec 700 km d’autonomie grâce aux cellules 4680 ?

Grâce à ces nouvelles batteries, Tesla espère pouvoir proposer des Semi disposant de 1000 km d’autonomie. De plus, lorsque le constructeur américain avait annoncé son Roadster, il avait également déclaré que l’autonomie serait de 1000 km.

Cependant, ces véhicules ne seront pas destinés au consommateur lambda. Aujourd’hui, la Tesla Model S Grande Autonomie Plus propose 652 km d’autonomie, il ne sera alors pas compliqué de franchir la barre des 700 km en utilisant ces nouvelles batteries.

Concernant la gamme la moins chère, la Model 3 Grande Autonomie propose aujourd’hui 580 km d’autonomie, pour un prix de 57 800 euros. Tesla avait annoncé que les cellules 4680 permettaient un gain d’autonomie allant jusqu’à 30%, il n’est donc pas impossible que les Model 3 franchissent également la barre des 700 km.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, il y a environ 960 cellules (40×24), au lieu de plusieurs milliers du type 2170. C’est suffisant, car la cellule 4680 stocke environ 5 fois plus d’énergie. Pour l’Europe, Tesla pourrait proposer un modèle plus petit pour s’adapter à la culture locale. Cependant, nous n’avons pas encore d’informations concernant son autonomie, mais celle-ci devrait excéder les 500 km.

Source : InsideEVs