Tesla : la Model 2 à 23 000 € serait présentée en 2024

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler de la Tesla Model 2 ou quel que soit son nom. Depuis la Model S en 2012, Tesla a sorti des voitures électriques de plus en plus compactes. Avec ses 4,69 m de long, la Model 3 dont un prototype de 2023 a récemment été pris en photo est même devenue la berline familiale la plus vendue en France.

La Tesla Model 3 © Martin Katler / Unsplash

La future Model 2 va donc continuer sur cette lancée en étant une berline encore plus compacte et plus accessible. En effet, la Tesla Model 2 devrait coûter 25 000 $, soit environ 23 000 € chez nous. Selon les analystes de Loup Ventures, la Model 2 devrait être dévoilée en 2024. Son annonce était initialement prévue pour 2023, mais Elon Musk l’aurait reportée à 2024.

La Tesla Model 2 sera annoncée en 2024 pour ne pas ralentir les ventes de la Model 3

D’après Loup Ventures, « Tesla attendra jusqu’en 2024 pour annoncer la Model 2. Si la société annonce la voiture à bas prix trop tôt, elle risque de ralentir les ventes de la Model 3 tout en augmentant la capacité pendant ce qui sera probablement une récession automobile plus large ».

Tesla devrait annoncer la Model 2 début 2024, mais la production ne démarrera pas l’année prochaine. Les analystes s’attendent à ce que le constructeur automobile lance la production de sa nouvelle voiture électrique à la mi-2025. Cette année, on s’attend à voir le pick-up électrique Cybertruck sur les routes dès l’été.

Pour le moment, nous avons encore peu de détails sur la Model 2. Tesla n’a rien confirmé non plus sur sa prochaine voiture électrique. En tout cas, on s’attend à ce que la Model 2 devienne très populaire sur les marchés européens et asiatiques. Non seulement la voiture électrique sera vendue aux alentours de 23 000 €, mais ce sera aussi une berline compacte, voire sous-compacte. À son lancement, la Tesla Model 2 sera la voiture la moins chère du constructeur automobile.

Source : Teslarati