Tesla : à cause du froid, ils s’arrêtent 6 fois en 1 jour pour recharger la batterie

L’autonomie d’une voiture électrique peut baisser drastiquement à cause du froid. Alors qu’ils avaient loué une Tesla, un frère et une sœur en ont fait l’amère expérience fin décembre. En une journée, ils ont dû recharger le véhicule à six reprises au cours de leur trajet.

Superchargeur © Tesla

Selon une récente étude, certaines voitures électriques peuvent perdre jusqu’à 35 % d’autonomie à cause du froid. Tous les modèles ne sont pas logés à la même enseigne. Si la Chevy Bolt, l’ID.4 de Volkswagen et la Ford Mustang Mach E Premium AWD sont les plus impactés par les températures négatives, les batteries des Tesla tirent également la langue.

Illustration aux États-Unis où Xaviar Steavenson et sa sœur Alice ont décidé de louer une Tesla pour se rendre à Wichita (Kansas) depuis Orlando (Floride), soit un trajet de plus de 2200 km. Ils savaient évidemment qu’ils allaient devoir recharger leur véhicule électrique en cours de route. Ils ignoraient toutefois que la fréquence de recharge serait aussi élevée.

En cause, le froid polaire qui a profondément impacté l’autonomie mais aussi le temps de recharge nécessaire. À tel point que la batterie a fini par se vider « plus vite qu’elle ne se rechargeait », explique Xaviar à Insider.

À lire > Tesla Model Y : préconditionner la batterie augmente drastiquement l’autonomie par temps froid

Batterie électrique et froid ne font pas bon ménage

Lorsqu’ils sont démarré leur road-trip, ils pouvaient conduire pendant au moins deux heures et demie avant de devoir recharger la Tesla. « Nous avons fini par devoir nous arrêter toutes les heures à une heure et demie pour charger pendant une heure, puis une heure et demie, puis deux heures », raconte le conducteur. Outre le temps perdu, le frère et la sœur ont dû débourser « entre 25 et 30 dollars pour recharger » leur Tesla. « En une seule journée, nous nous sommes arrêtés six fois pour recharger à ce prix », fustige Xaviar.

D’autres clients ayant loué des Tesla chez Hertz auraient au des problèmes similaires selon le frère et la soeur. De son côté, l’entreprise de location assure qu’il n’y a pas eu « d’augmentation significative des communications des clients concernant la batterie de véhicules électriques loués ». Avant de reconnaître : « l’autonomie de la batterie varie selon le constructeur et peut être influencée par plusieurs facteurs, notamment les conditions météorologiques et les conditions de conduite. »

Fin décembre, le conducteur d’une Tesla n’avait pas réussi à recharger sa voiture à cause du froid. Il avait dû annuler son réveillon.