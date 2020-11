Tesla : L’accès à la recharge dans les copropriétés sera bientôt facilité

Les véhicules électriques sont en grande progression sur les marchés français et mondiaux. En France, avec les bonus écologiques annoncés récemment sur les véhicules électriques d’occasion, la tendance va probablement se renforcer. En parallèle, les voitures électriques peuvent profiter de dispositifs de plus en plus de nombreux pour faciliter leur recharge. Cependant, les constructeurs de véhicules électriques perdent encore une partie de leur marché à cause de l’accès parfois difficile aux bornes de recharges. En effet, pour les personnes vivant dans un appartement par exemple, avec un parking commun, l’accès aux bornes de recharges est compliqué. Un inconvénient de taille. Et pour cause, la recharge à domicile est l’un des plus gros avantages de l’électrique par rapport aux véhicules à énergies fossiles. Un problème auquel Tesla compte bien remédier prochainement.

Crédits : Tesla

Convaincre un propriétaire ou une copropriété d’installer une ou plusieurs bornes de recharge est en général un parcours du combattant. L’une des raisons principales, outre le coût de l’opération, est la refacturation de la consommation électrique. En effet, une borne installée à l’extérieur d’un immeuble serait connectée à un compteur commun, dont la charge reviendrait à la copropriété, et non aux utilisateurs. Un obstacle qui freine bien souvent l’installation de bornes dans les espaces résidentiels.

Tesla : une nouvelle plateforme pour faciliter la recharge dans les résidences collectives

Tesla a bien conscience de ce problème. Un enjeu majeur puisqu’il freine les ventes alors que certains consommateurs ont des intentions d’achat. La firme a pour projet de créer sa propre plateforme dédiée à la gestion de la charge. Celle-ci permettrait de facturer directement l’utilisateur, plutôt que la copropriété. Une telle plateforme faciliterait grandement la gestion de ce problème, et encouragerait les copropriétés à installer des bornes de recharge. Un tel service est déjà proposé par certaines stations de charge, notamment ChargePoint, mais celles-ci sont bien moins populaires.

Dernièrement, Tesla a semblé s’attaquer de manière frontale aux barrières qui freinent l’achat des consommateurs. Le constructeur a notamment lancé une nouvelle station de charge domestique plus rapide et avec connexion Wi-Fi, le connecteur mural de troisième génération. La fonction Wi-Fi permet notamment à Tesla d’implémenter le paiement des tiers sur le réseau de recharge à destination. Une nouvelle communication sur le site web de la marque stipule à propos de la recharge à destination : « Permet aux résidents de se réveiller avec une charge complète tous les jours en fournissant une charge pratique et fiable. Les gestionnaires immobiliers pourront bientôt percevoir de manière transparente le paiement de l’énergie consommée. »

Tesla Model 3 : qualités, défauts, bilan après un an d’utilisation

Source : Electrek