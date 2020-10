Tesla Model 3 : Qu’est-ce que ça donne après un an d’utilisation ?

Le passage à l’électrique n’est pas simple. De nombreux facteurs entrent en jeu et les compromis sont inévitables. Pourtant, même s’il existe toujours des déçus, de nombreux utilisateurs sont ravis d’avoir sauté le pas, et certains affirment ne plus jamais vouloir faire marche arrière. Ce youtubeur, utilisateur de Model 3, est lui satisfait de son voyage au pays de Tesla, et nous fait part des avantages et des inconvénients de la berline.

Tesla Model 3 du youtubeur Matt Gonzalez. Crédits : Youtube/Matt Gonzalez

Il le dit lui-même, quand il s’est intéressé aux véhicules électriques et qu’il a commencé à considérer cette possibilité, il se posait beaucoup de questions. Beaucoup de choses l’inquiétaient aussi. C’est le cas de nombreuses personnes qui considèrent ce changement. Et c’est tout à fait normal, la technologie électrique étant encore marginale pour les véhicules, bien qu’en forte progression. L’utilisateur en question a effectué environ 32 000 kilomètres avec sa Tesla, et selon lui, cette première année à répondu à la plupart de ses questions.

Tesla Model 3 : un véhicule moderne, qui procure un plaisir de conduite au quotidien

Il commence par mentionner que de son côté, il n’a eu aucun problème majeur avec la voiture. Malgré les nombreuses critiques qu’il avait lues au niveau de la qualité de la peinture, son modèle ne semble pas avoir eu de problème à ce niveau. Concernant la conduite, son constat est extrêmement positif, et selon lui, conduire la Model 3 est un véritable plaisir au quotidien. Il mentionne également de nombreuses améliorations implémentées par mises à jour par Tesla, et en profite pour faire l’éloge de l’interface de contrôle du véhicule, très moderne. Autre fonctionnalité qui fait la différence pour lui, l’autopilote, qui a totalement changé sa façon de conduire.

Du côté des inconvénients, s’il précise qu’il n’a eu aucun problème majeur, la voiture n’est selon lui pas exempte de défauts. Il a eu notamment un petit problème de bruit au niveau de la climatisation, et un problème de parallélisme, qui a été pris en charge sans problème par la garantie. Il fait également mention de sièges un peu salissants avec le temps. Enfin, la recharge est une contrainte à considérer selon lui, mais cela n’a pas été un handicap pour son utilisation. Il a simplement dû adapter ses habitudes, notamment pour les longs voyages.

Le youtubeur conclut en disant qu’il ne regrette absolument pas son choix. Il s’est apparemment totalement adapté aux exigences et aux avantages de la Tesla Model 3. Il ajoute que la berline a dépassé ses attentes, qui étaient pourtant très élevées. Un témoignage intéressant qui devrait encourager tous ceux qui hésitent encore à craquer pour le tout électrique. Avec les nouvelles mesure mises en place par le gouvernement français, le moment est bien choisi.

Faut-il craquer pour une voiture électrique ?

Source : Insideevs