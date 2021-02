Tesla : l’autonomie est-elle vraiment moins bonne en hiver ?

On dit souvent que les voitures électriques voient leur autonomie chuter durant l’hiver. Le Youtubeur de la chaîne Engineering Explained a voulu le vérifier en parcourant plus de 3 000 kilomètres avec sa tesla Model 3 dans des conditions hivernales.

Les batteries au lithium fonctionnent mieux à température ambiante, alors comment la Tesla Model 3 va-t-elle se comporter par -18°C ?

Voyage en Tesla en hiver – Crédit : Engineering Explained

Il est important de noter qu’il ne s’agit pas de la Tesla Model 3 2021 qui dispose d’une nouvelle pompe à chaleur, mais d’une Model 3 de 2018. L’ancien modèle est alors moins optimisé pour les températures extrêmes que la version récente.

Tesla Model 3 : une autonomie plus faible en hiver

Le youtubeur a effectué un voyage de 3200 kilomètres en hiver, qu’il avait déjà précédemment réalisé en été. Durant la période la plus chaude, la voiture a consommé 285 wattheures par mile (1,6 km), alors qu’en hiver, la Tesla Model 3 a consommé 338 wattheures par mile. Selon lui, les températures extérieures atteignaient jusqu’à -18°C. Son voyage n’a pas été de tout repos, puisqu’il a dû faire face à des tempêtes de neige, des parkings glacés, un Superchargeur hors service et ses pneus étaient régulièrement recouverts de neige.

On constate alors une différence inférieure à 20 %. En outre, il s’est aperçu que la Tesla Model 3, qui est la voiture électrique la plus populaire au monde, affichait une autonomie de 335 km, contre 400 km en été. Au final, cette baisse d’autonomie correspond à peu près aux chiffres des voitures essence. En effet, selon fueeconomy.gov, les voitures à essence seraient environ 15 % moins efficaces par temps froid.

Le youtubeur a également voulu tester le temps de charge de sa Tesla Model 3 en hiver, et a découvert que celui-ci était identique au temps de charge l’été. C’est une bonne nouvelle, surtout s’il faut se rendre au Superchargeur plus régulièrement à cause de la baisse d’autonomie. Cependant, même durant l’hiver, la Tesla Model 3 dispose d’une autonomie un peu plus généreuse que de nombreuses voitures électriques concurrentes. De plus, celle-ci garderait 4,5 % d’autonomie en réserve pour ne pas tomber en panne. Si les Model 3 vous intéressent, vous serez heureux d’apprendre que Tesla a récemment baissé leur prix de plus de 13 000 euros en France.

Source : Engineering Explained