Tesla réduit significativement les prix de sa Model 3

Tesla a annoncé une réduction significative des prix pour toutes les variantes de sa Model 3. La berline électrique perd plus de 6 000 euros en France et sur d’autres marchés européens.

En plus d’être le véhicule le plus abordable du constructeur américain, la Tesla Model 3 est également la voiture la plus populaire de la société en Europe.

Tesla Model 3 – Crédit : Tesla

Tesla commercialise actuellement une nouvelle version de sa berline électrique d’entrée de gamme. En effet, la Tesla Model 3 2021 apporte quelques nouveautés par rapport à la version précédente. Nous avions par exemple pu voir que le constructeur américain a amélioré l’autonomie de la voiture grâce à une grosse batterie de 82 kWh.

Tesla Model 3 : baisse de prix pour toutes les versions

Les Tesla Model 3 Autonomie Standard Plus, Grande Autonomie et Performance étaient respectivement affichées à 49 990 euros, 57 800 euros et 65 990 euros. Tesla a donc significativement réduit le prix de tous les modèles puisque la version Autonomie Standard Plus vous coutera désormais 43 800 euros. Les versions Grande Autonomie et Performance sont, elles, à 51 990 euros et 59 990 euros.

Mais ce n’est pas tout. Il faut noter que la Tesla Model 3 Autonomie Standard Plus passe désormais sous la barre des 45 000 euros. En outre, celle-ci est désormais éligible au bonus écologique maximale, qui passe ainsi de 3 000 à 7 000 euros. Finalement, une Tesla Model 3 Autonomie Standard Plus ne vous coutera que 36 800 euros. Cela devrait lui permettre de devenir bien plus intéressante que des voitures à essence similaires.

Cette baisse de prix de toutes les versions permettra à la Model 3 de confirmer sa domination sur le marché des véhicules électriques, puisqu’elle est déjà la voiture électrique la plus populaire au monde. Si vous n’êtes pas encore totalement convaincu par l’achat d’un véhicule électrique Tesla, un utilisateur a fait le bilan des qualités et défauts de la Tesla Model 3 après l’avoir utilisée pendant un an.

Si vous avez déjà commandé une Tesla Model 3 et que celle-ci n’est pas livrée, pas de panique, Tesla appliquera bien le nouveau prix. Pour l’instant, on ne sait pas exactement pourquoi Tesla a autant diminué le prix de toutes les versions de la Model 3. Cette baisse de prix est peut-être due à la volonté de Tesla d’être plus compétitif sur le marché européen, qui va bientôt accueillir la nouvelle Gigafactory à Berlin.

Source : Tesla