Tesla Model 3 2021 : quelles nouveautés par rapport à la version précédente ?

La Tesla Model 3 2021 apporte quelques nouveautés au niveau de la batterie du véhicule, mais aussi au niveau des finitions et fonctionnalités du véhicule. La chaîne YouTube RSymons Ltd a eu l’occasion de comparer les versions 2021 et 2020 côte à côte.

Parmi les différences, on retrouve un design légèrement différent à cause de l’ajout d’un système de pompe à chaleur, et les efforts de Tesla pour améliorer les finitions se font ressentir.

Tesla Model 3 2021 vs 2020 – Crédit : RSymons Ltd

Le mois dernier, Tesla a mis son configurateur à jour sur son site internet avec de nouvelles caractéristiques techniques pour sa voiture la moins chère, la Tesla Model 3. Celle-ci profite notamment d’une meilleure autonomie grâce à une batterie de 82 kWh sur le modèle 2021. De plus, on sait à présent qu’une partie des Model 3 exportées en Europe proviendront de l’usine chinoise Gigafactory à Shanghai.

Tesla Model 3 2021 vs Tesla Model 3 2020, quelles différences ?

Tout d’abord, le duo note que le coffre à l’avant semble être légèrement plus petit que sur la version précédente, probablement dû à l’ajout de la nouvelle pompe à chaleur. Ils remarquent également que les phares avant semblent avoir été légèrement modifiés, mais ne savent pas si leurs performances ont été améliorées.

Les voitures Tesla ont souvent souffert de problèmes de finitions. Sur la nouvelle version, celles-ci semblent avoir été corrigées. Le duo montre que celles-ci sont bien plus réussies que sur le modèle précédent, y compris l’alignement des plaques.

Au niveau des roues, certaines différences sont aussi présentes. En effet, les enjoliveurs ont été modifiés, peut-être pour améliorer l’autonomie. Au niveau du coffre, celui-ci est désormais motorisé, qui peut s’ouvrir et se fermer automatiquement. L’utilisateur a la possibilité de définir la hauteur maximale à laquelle celui-ci va s’ouvrir, pour ceux qui ont un garage avec un plafond bas.

Les youtubeurs constatent également l’ajout d’un double vitrage sur les fenêtres à l’avant, ce qui offrira une meilleure isolation acoustique pour un véhicule qui est déjà très silencieux. À l’intérieur, les finitions sont différentes. Du cuir a été ajouté autour de la console centrale, et celle-ci n’a plus un aspect brillant qui pouvait être couvert de traces de doigts. De plus, les vidéos TeslaCam et du mode Sentinelle sont désormais plus sécurisées dans la boîte à gants. On sent vraiment que la voiture est encore montée en gamme.

Source : RSymons Ltd