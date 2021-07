Tesla : les câbles des voitures sont devenus la cible préférée des rats !

Une propriétaire concernée par les attaques de rats a demandé de l’aide à Tesla pour qu’ils couvrent le coût des dommages, mais la société d’Elon Musk a refusé sa demande.

Tesla Model 3 – Crédit : Tesla

Sarah Williams, un médecin de 41 ans qui vit à Manhattan et utilise sa Tesla pour se rendre au travail dans le Bronx, a raconté au Washington Post un incident alarmant lorsqu’elle a emmené sa Model 3 2018 chez le concessionnaire Tesla de Paramus, dans le New Jersey, à la mi-mai, après que son climatiseur eut cessé de fonctionner.

La propriétaire de la voiture électrique a eu une très mauvaise surprise en ouvrant sa boîte à gants, puisqu’elle a vu un rat en sortir. Même si la Tesla Model 3 est à l’épreuve des balles, elle semble toujours être vulnérable aux rats. Le rongeur avait rongé plusieurs fils internes, visiblement très attiré par leur odeur.

Tesla isole ses câbles avec du soja !

Tesla utilise du soja pour isoler ses câbles au lieu du pétrole, car c’est moins cher et meilleur pour l’environnement. Cependant, cela aurait pour inconvénient d’attirer les rongeurs, qui n’hésiteront pas à dévorer tous les câbles. La propriétaire a donc rapidement contacté Tesla pour réclamer un dédommagement.

Malheureusement pour elle, même si les rats semblent apprécier le soja, Tesla affirme qu’elle n’est pas à blâmer et ne couvrira pas les frais de réparation. Selon la propriétaire, cela lui a coûté plus de 5 000 dollars en réparations. Le véhicule a subi des réparations pendant plus d’un mois.

« La plupart des constructeurs automobiles utilisent le soja par rapport au pétrole pour l’isolation des fils pour les véhicules plus récents parce que c’est moins coûteux et meilleur pour l’environnement. », a écrit Jose Solis, conseiller en service de Tesla, dans un e-mail à Williams en réponse à sa demande. « L’utilisation de ce matériau ne serait pas considérée comme un ‘défaut’ de conception ou d’utilisation… Considérant qu’il y a trop de facteurs hors du contrôle de Tesla, nous ne pouvons pas couvrir cela sous une garantie ou une réparation. ».

Il est donc important de noter que ce problème ne concerne pas que les véhicules du constructeur américain, mais qu‘une bonne partie de ses concurrents est également touchée. Comme il s’agit d’un véritable problème aux États-Unis cette année et que la Tesla Model 3 est très populaire, on s’attend à ce que ces témoignages se multiplient dans les prochaines semaines.

Source : Carscoops