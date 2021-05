Tesla Model 3 : pourquoi est-elle si populaire ?

La Model 3 est la voiture électrique la plus vendue dans le monde en 2020 avec plus de 300 000 exemplaires loin devant la Renault Zoé ou Nissan Leaf qui cumulent à elles deux 150 000 ventes. Mais quelles sont les raisons de ce succès ?

Lorsque l’on pense voiture électrique, difficile de ne pas penser à Tesla tant la marque est omniprésente dans les actualités. Disponible en plusieurs versions, la Model 3 est de loin le best-seller de la marque devant un autre véhicule accessible, la Model Y.

Crédit : Tesla

Mise à jour récemment, c’est le modèle Standard Range Plus, c’est-à-dire le premier niveau de finition, qui domine les autres versions. Mais pourquoi ce modèle en particulier est-il si plébiscité ?

Un excellent rapport prix-performance

La Model 3 Standard Plus est le modèle d’entrée de gamme de Tesla qui est proposé en France aux alentours de 45 000 euros après bonus écologique. À ce tarif, vous avez un véhicule électrique équipé de jantes 18 pouces et d’un nombre conséquent d’équipement de série.

La voiture ne dispose que d’un seul moteur placé sur l’essieu arrière et propose des performances impressionnantes pour ce tarif : 423 km d’autonomie (selon la norme EPA), un 0 à 60 MPH (96,56 km/h) en 5,3 secondes et une vitesse maximale de 225 km/h. Si l’on ajoute les agréments de la conduite électrique : le couple impressionnant disponible à tout moment, le silence et l’absence de vibration, la voiture s’avère efficace et agréable au quotidien.

À titre de comparaison, une Nissan leaf e+, à niveau de finition égale, se négociera autour des 42 000 euros pour une autonomie de 385 km (cycle WLTP), une puissance de 217 chevaux (275 pour la Tesla), un 0 à 100 km/h en 7,3 secondes et une vitesse maximale de 157 km/h.

La Tesla Touch

Autre argument en faveur de la Model 3, la stratégie Tesla. En effet, Elon Musk affiche clairement la direction donnée à son entreprise. Les Tesla sont des voitures tournées vers le futur. Un habitacle minimaliste avec un écran géant qui centralise les informations, les mises à jour OTA et des fonctionnalités toujours plus innovantes et un réseau de stations de recharge très développé.

Parmi ces fonctionnalités, la première qui vient à l’esprit est l’Autopilot, qui ne cesse de progresser. Mais surtout, la voiture ne cesse de gagner en fonctionnalité (plus ou moins utile) au fur et à mesure qu’elle reçoit des mises à jour.

Cette possibilité d’acheter un véhicule et de le faire évoluer au gré des besoins et de son budget est une approche innovante dans le domaine de l’automobile et séduit de plus en plus de monde. Tesla pense même à pousser le concept plus loin en proposant certaines options en location en fonction des besoins.

Nul doute que le fait de proposer un produit disposant d’un bon rapport qualité-prix, évolutif, et dans les attentes de l’époque est la clé du succès de Tesla avec sa Model 3.

Source : insideevs