Tesla : les feux adaptatifs de la Model 3 Highland arrivent bientôt sur ces anciens modèles

Tesla va déployer la fonctionnalité des feux de route adaptatifs sur les anciennes Model 3 et la Model Y actuelle. Cette fonctionnalité permise par les phares matriciels était jusqu’ici réservée à la nouvelle Model 3 Highland. Les Model X et S semblent toutefois délaissées.

Selon un document de l’Union Européenne qui a fuité sur un forum d’aficionados allemands de Tesla, la Model Y et les anciennes Model 3 se préparent à activer leurs phares matriciels. Ce document, daté du 3 janvier 2024, révèle que Tesla va introduire la prise en charge des feux de route adaptatifs sur ces véhicules, à l’instar de la nouvelle Model 3, dite “Highland”.

Une fuite révèle l’arrivée des feux de route adaptatifs sur les Model 3 et Y

Un autre document avait fait l’objet d’une fuite similaire en décembre, révélant que Tesla allait ajouter des feux de route adaptatifs à la nouvelle Model 3. La prédiction s’était rapidement réalisée : dans la mise à jour logicielle Tesla 2024.2, le constructeur automobile texan introduisait la prise en charge des feux de route adaptatifs dans son dernier modèle en date dans l’UE.

Sur YouTube, l’utilisateur X m.jr.88 montre sa nouvelle Model 3 avec la mise à jour 2024.2 qui active la fonctionnalité. À l’examen de la vidéo qui montre les phares en action, on constate que feux de route s’éteignent et augmentent leur luminosité selon les zones que le véhicule traverse. De quoi être davantage rassuré en prenant le volant la nuit.

La Model 3 Highland était jusqu’ici le seul véhicule Tesla à bénéficier de la prise en charge des feux adaptatifs. Forcément, les nombreux propriétaires des autres modèles de la marque se demandaient si Tesla allait également leur offrir cette fonctionnalité, permise par les phares matriciels qui équipent ses véhicules depuis plusieurs années.

Les propriétaires de Model S et Model X devront attendre

Selon le document, l’approbation des autorités pour ces feux ne concerne que les anciennes Model 3 et la Model Y actuelle. Les propriétaires de Model S et de Model X semblent délaissés. Cependant, il est quasiment certain que ces voitures auront également droit à cette fonctionnalité dans une mise à jour ultérieure, de la même manière que celle de la conduite entièrement autonome est repoussée.

Les premières Model X équipées de phares matriciels ont été livrés en juin 2023. Les Model 3, Model Y et Model S disposent du matériel nécessaire depuis plus longtemps encore. Toutefois, si vous n’êtes pas certain si votre véhicule en est équipé, le plus simple est de regarder vos phares : si une grande lentille de projecteur ronde est présente, votre véhicule est équipé des derniers phares.

Source : TFF Forum