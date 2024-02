Quel est le prix d’une Tesla en France ? Voici les tarifs de tous les modèles

De plus en plus d’automobilistes se laissent séduire par les voitures électriques, qui en plus de représenter un enjeu environnemental, permettent de réaliser des économies considérables. Grâce à leur positionnement attractif, les Tesla se retrouvent en tête du peloton des ventes de voitures électriques en France. Vous souhaitez savoir combien coûtent les voitures d’Elon Musk ? Voici combien vous devez débourser pour vous mettre au vert.

Les voitures électriques ont connu d’importantes baisses de prix ces dernières années, et en particulier les modèles de Tesla. Contrairement à d’autres constructeurs, Tesla adopte une politique de prix attractifs, sans pour autant prétendre proposer les véhicules les moins chers du marché. Cette stratégie tarifaire agressive permet à certains modèles de Tesla de bénéficier du bonus écologique en France, ce qui contribue à abaisser davantage les prix.

Les voitures à zéro émission d’Elon Musk sont plus abordables que jamais à l’heure actuelle, ce qui pourrait inciter de nombreuses personnes à envisager le passage à l’électrique. Tesla pourrait d’ailleurs continuer à baisser le prix de ses voitures à l’avenir. Sur cette page, nous vous récapitulons les tarifs des différents modèles proposés par l’entreprise américaine.

Tesla Model Y : le SUV électrique le plus populaire du marché

Comme Elon Musk l’avait prédit, la Tesla Model Y est parvenue à s’imposer parmi les voitures les plus populaires sur le marché. Ses courbes attrayantes, sa polyvalence et sa bonne autonomie lui ont permis de devenir la voiture la plus vendue au monde en 2023. De plus, le SUV a récemment atteint un nouveau record en étant le véhicule qui s’est le mieux vendu en Europe. En effet, le Model Y s’est écoulé à 254 822 exemplaires, devançant ainsi la Dacia Sandero et ses 235 893 ventes.

La Tesla Model Y se décline en trois versions différentes, qui répondent chacune à des besoins spécifiques. Toutefois, une nouvelle version plus abordable est attendue cette année. Cette dernière devrait profiter en prime de quelques améliorations et d’un petit relooking.

On retrouve actuellement un modèle Performance (Transmission intégrale), un modèle Autonomie Standard (Propulsion), ainsi qu’un modèle Grande Autonomie (Transmission intégrale). Une seule de ces trois déclinaisons est éligible au bonus écologique. Pour rappel, un bonus écologique de 5 000 € est accordé aux particuliers qui font l’acquisition d’un véhicule électrique dont le prix est inférieur ou égal à 47 000 €. Les ménages aux revenus modestes peuvent bénéficier d’une majoration de 2 000 € sur le montant de l’aide.

La version la moins onéreuse, appelée Autonomie Standard, dispose d’un moteur à propulsion et de deux roues motrices à l’arrière. Les deux autres déclinaisons proposent quant à elles une transmission intégrale Dual Motor. Ce qui signifie qu’elles disposent d’un moteur à l’avant et à l’arrière, ainsi que de quatre roues motrices. Afin de faire face à la concurrence des Peugeot e-3008 et Renault Scenic E-Tech, la marque a récemment baissé le prix de son véhicule phare. Le Model Y est donc désormais moins cher que le Model 3, qui était jusqu’alors la voiture la plus abordable du constructeur.

Les différences les plus notables entre les versions portent essentiellement sur leur vitesse de pointe, leur autonomie, leur puissance de charge maximale, leur poids, leurs finitions, la taille de leur jantes, et bien évidemment leur prix. Il est par ailleurs possible de choisir entre plusieurs options :

Coloris à l’extérieur : blanc perle, noir uni, bleu Outremer métallisé, gris nuit métallisé ou rouge multicouches

Coloris à l’intérieur : noir premium ou noir et blanc premium

Crochet d’attelage : 1 350 €

Tesla Model Y – Autonomie Standard Tesla Model Y – Grande autonomie Tesla Model Y – Performance Transmission Propulsion Transmission intégrale Transmission intégrale Autonomie (WLTP) 430 ou 455 km 533 km 514 km Puissance de charge 170 kW 250 kW 250 kW Vitesse maximale 217 km/h 217 km/h 250 km/h 0 à 100 km/h 6,9 s 5 s 3,7 s Options Jantes Gemini 19″ ou Induction 20″ Jantes Gemini 19″ ou Induction 20″ Jantes Überturbine 21″

Crochet d’attelage

Aileron en fibre de carbone

Pack Performance

Pédalier Performance

Freins Performance Prix À partir de 42 990 € À partir de 49 990 € 55 990 € Prix après déduction du bonus écologique À partir de 37 990 € ou 35 990 € (pour les particuliers aux revenus les plus modestes) Non éligible Non éligible Prix après déduction de la prime à la conversion À partir de 35 490 € ou 33 490 € (pour les particuliers aux revenus les plus modestes) Non éligible Non éligible

Tesla Model 3 : la berline électrique la plus abordable

Bien qu’elle ne soit officiellement plus la voiture la moins chère de la marque américaine, la Tesla Model 3 reste toutefois l’une des voitures électriques les plus abordables. Tandis que la berline se déclinait en quatre versions différentes auparavant, la nouvelle version de la Model 3 se décline désormais en deux versions : un modèle Propulsion et un modèle Grande Autonomie (Transmission intégrale). Bien qu’elle ne soit pas encore disponible, de nombreuses rumeurs affirment qu’une version Performance est en préparation.

La dernière Model 3 se dote d’un design rafraîchi plus élégant, avec un parechoc, des jantes et des phares redessinés. À l’intérieur aussi, la voiture électrique est doté de nouveaux équipements, qui rendent l’ensemble plus confortable et technologique. Le modèle bénéficie également d’une meilleure autonomie, et d’ajouts notables tels qu’un indicateur d’angle mort.

Nouvelle Tesla Model 3 © Tesla

Les principales différences entre les deux versions portent sur leur vitesse de pointe, leur autonomie, leur puissance de charge, leur poids, ainsi que leur prix. Il est par ailleurs possible de choisir entre plusieurs options :

Coloris à l’extérieur : blanc nacré multicouches, noir uni, bleu Outremer métallisé, gris Stealth ou rouge Ultra

Coloris à l’intérieur : noir premium ou noir et blanc premium

Crochet d’attelage : 1 350 €

Tesla Model 3 – Propulsion Tesla Model 3 – Grande Autonomie Transmission Propulsion Transmission intégrale Autonomie (WLTP) 554 km avec jantes 18″

513 km avec jantes 19″ 678 km avec jantes 18″

629 km avec jantes 19″ Puissance de charge 170 kW 250 kW Vitesse maximale 201 km/h 201 km/h 0 à 100 km/h 6,1 s 4,4 s Options Jantes Photon 18″ ou Nova 19″

Crochet d’attelage Jantes Photon 18″ ou Nova 19″

Crochet d’attelage Prix À partir de 42 990 € À partir de 50 990 € Prix après déduction du bonus écologique À partir de 37 990 € ou 35 990 € (pour les particuliers aux revenus les plus modestes) Non éligible Prix après déduction de la prime à la conversion À partir de 35 490 € ou 33 490 € (pour les particuliers aux revenus les plus modestes) Non éligible

Tesla Model X : le SUV électrique le plus spacieux

Le Model X est le véhicule électrique de Tesla qui justifie du plus grand espace de rangement. En plus d’être particulièrement moderne et performant, il propose jusqu’à 7 sièges et se présente en cela comme une solution idéale pour les familles nombreuses. Le SUV se décline en deux versions : un modèle classique (Transmission intégrale Dual Motor), et un modèle Plaid (Transmission intégrale à trois moteurs).

Le véhicule peut accueillir 5 à 7 sièges selon le modèle choisi. Le crochet d’attelage n’est plus proposé comme une option, mais est de série sur cette voiture. Le volant Yoke est proposé en option à 1000 euros, comme alternative au volant classique pour la déclinaison Plaid.

Concernant le choix de personnalisation, on retrouve toujours 5 coloris pour l’extérieur et pas moins de 3 couleurs pour l’habitacle du Model X : crème avec inserts en noyer, noir premium avec inserts en ébène, premium noir et blanc avec inserts en noyer. Le modèle Plaid propose quant à lui les coloris suivants : intérieur premium entièrement noir, intérieur premium noir et blanc et intérieur beige ; avec des finitions en fibre de carbone.

Tesla Model X Tesla Model X – Plaid Transmission Transmission intégrale Dual Motor Transmission intégrale (trois moteurs) Autonomie (WLTP) 576 km 543 km Puissance de charge 250 Kw 250 Kw Vitesse maximale 250 km/h 262 km/h 0 à 100 km/h 3,9 s 2,6 s Options Jantes Cyberstream 20″ ou Turbine 22″

6 ou 7 sièges Jantes Cyberstream 20″ ou Turbine 22″

Volant Yoke Prix (avec réajustement tarifaire) À partir de 101 990 € À partir de 116 990 €

Tesla Model S : la berline la plus puissante

La Tesla Model S est le modèle le plus sportif parmi les différentes voitures proposées par la marque américaine. La berline électrique est déclinée en deux versions : une avec une Transmission intégrale Dual Motor, et un modèle Plaid, qui se présente comme la voiture la plus puissante du constructeur à l’heure actuelle. En termes d’options et de coloris, on retrouve le même choix que sur la Tesla Model X. En revanche, il n’est pas possible d’opter pour un crochet d’attelage sur cette voiture.

Tesla Model S Tesla Model S – Plaid Transmission Transmission intégrale Dual Motor Transmission intégrale (trois moteurs) Autonomie (WLTP) 634 km 600 km Puissance de charge 250 Kw 250 Kw Vitesse maximale 250 km/h 322 km/h 0 à 100 km/h 3,2 s 2,1 s Options Jantes Tempest 19″ ou Arachnid 21″

Volant Yoke Jantes Tempest 19″ ou Arachnid 21″

Volant Yoke Prix (avec réajustement tarifaire) À partir de 94 990 € À partir de 109 990 €

Quel est le prix des options de conduite autonome ?

Tous les modèles de Tesla incluent la version standard de l’Autopilot, qui se limite à quelques fonctionnalités telles que l’accélération et le freinage automatique, ou encore le maintien de trajectoire. Si vous souhaitez disposer de davantage de fonctionnalités, l’Autopilot amélioré est proposé en option à 3 800 €. Cette option permet notamment de profiter du parking autonome, mais également de changer de voie automatiquement sur l’autoroute. Elle offre par ailleurs une assistance au dépassement de véhicules lents, ou encore un régulateur de vitesse dynamique qui gère les arrêts et redémarrages.

Ceux qui souhaitent profiter de la meilleure expérience possible peuvent opter pour l’option de conduite intelligente la plus haut de gamme. Baptisée Capacité de conduite entièrement autonome, cette option est proposée à 7 500 €. En plus de réunir l’ensemble des fonctionnalités de l’Autopilot amélioré, l’option permet à la Tesla de reconnaître les feux de signalisation et les panneaux Stop, et de réagir en conséquence en s’arrêtant lorsque cela est nécessaire. Par ailleurs, cette option permettra prochainement de profiter de la fonctionnalité Conduite automatisée en ville.

Lancée fin 2020 aux États-Unis, la FSD bêta permet aux véhicules électriques de la marque de conduire de manière presque entièrement autonome dans la plupart des situations. La version bêta du FSD (Full Self Driving) a récemment été déployée en Europe et en Australie. Le conducteur doit toutefois se tenir prêt à intervenir en cas de nécessité, car la conduite semi-autonome de Tesla est loin d’être infaillible, et est responsable de nombreux accidents chaque année. La firme a à ce propos récemment rappelé 2 millions de voitures dans le but de renforcer la sécurité de l’Autopilot, jugée défaillante. On est encore loin de “l’autonomie complète“, qu’Elon Musk prévoyait d’ici fin 2023.

En plus des options de conduite autonome, la marque américaine inclut également certaines options comme la Connexion Standard dans ses véhicules. Les propriétaires peuvent profiter de ce service pendant 8 ans sans frais supplémentaire. Cette option comprend l’accès à des fonctionnalités comme la navigation, la cartographie de base, ou encore l’accès aux contenus multimédia. Tesla facture en revanche à ses clients l’option Connexion Premium.

Cette dernière est proposée sous forme d’abonnement au prix de 9,99 € par mois. Elle inclut en plus les cartes avec vue satellite, la vidéo et la musique en streaming, le navigateur Internet, le Caraoke, et permet de visualiser la circulation en temps réel. Tesla offre un essai gratuit à son service payant pendant un an. D’autre part, certaines options comme les essuies-glaces et sièges chauffants pourraient devenir bientôt payantes.

Une Tesla compacte et abordable en approche

Tandis que le Cybertruck, premier pick-up électrique de la marque, a vu le jour aux USA fin 2023, Tesla travaille en parallèle sur une voiture plus abordable, connue pour l’instant sous le nom de Model 2, ou projet Redwood. Évoquée pour la première fois en 2018, la future voiture électrique d’entrée de gamme pourrait être proposée au tarif de 25 000 dollars. Aux dernières nouvelles, la future voiture low-cost pourrait être présentée cette année et entrer en production en 2025.

Toutefois, c’est ce le prix qu’avait avancé Elon Musk en 2020. Au vu de l’inflation, il se pourrait que le tarif avoisine davantage les 30 000 dollars. En Europe, il ne serait pas étonnant de voir le prix s’approcher des 35 000 €. Après déduction du bonus écologique, cette prochaine Tesla deviendrait alors nettement plus intéressante, sachant qu’il faut aujourd’hui compter au minimum 42 990 € (avant déduction du bonus écologique) pour avoir le droit de conduire une voiture de la marque.

Pour justifier ce tarif “aussi bas”, la marque d’Elon Musk révèle que le processus de fabrication de la voiture est plus simple et moins coûteux. De plus, la voiture pourrait être produite au Mexique, où le coût de la main d’œuvre est moins élevé, ou dans une nouvelle usine en Inde. Tesla aurait par ailleurs prévu de produire sa voiture électrique en très grande quantité afin de rester rentable. Le chiffre de 4 millions d’exemplaires a été évoqué.

