Tesla Model 3 : la voiture de Car And Driver a perdu 7% de la capacité de sa batterie en 38 600 kilomètres

Une telle perte de capacité pourrait être la conséquence des habitudes de rechargement du véhicule par son propriétaire. La garantie de la batterie du véhicule promet un remplacement gratuit sous certaines conditions.

Avec 7 % de sa capacité en moins, la batterie de la Tesla Model 3 Grande Autonomie de Car And Driver a perdu environ 35 kilomètres d’autonomie sur les 38 600 kilomètres parcourus. À l’origine, la batterie 75 kWh du véhicule lui permet d’effectuer environ 499 km en une seule charge.

La Tesla Model 3 pourrait profiter d’une nouvelle batterie gratuitement

La batterie des Tesla Model 3 Grande Autonomie comme la voiture de Car And Driver est garantie 8 ans ou 192 000 kilomètres. Si votre batterie descend en dessous des 70 % durant cette période, Tesla la changera gratuitement. Le site internet a remarqué que la batterie de sa Model 3 perdait environ 2,9 % de sa capacité tous les 16 000 kilomètres, ce qui la rendrait, à cette vitesse, éligible au remplacement de la batterie. Le problème, c’est que Tesla précise qu’en cas de remplacement gratuit de la batterie, il n’est pas garanti que le constructeur vous offre une batterie neuve.

La perte de capacité de la batterie de la Tesla Model 3 de Car And Driver pourrait s’expliquer par ses habitudes de recharge. On sait que les Superchargers abiment les batteries des Tesla, et la voiture de Car And Driver a été rechargée près de 500 fois à 90 % sur un total de 842 recharges. Pour maximiser la durée de vie des batteries lithium-ion, il est important d’essayer de rester entre 20 % et 80 %. Il faut noter que cette perte d’autonomie est assez inhabituelle, car toutes les batteries des Tesla Model 3 Grande Autonomie ne verront pas leur capacité chuter aussi drastiquement en si peu de temps.

Les futures Tesla devraient bénéficier de batteries bien plus performantes à l’avenir. En effet, un chercheur de Tesla a réussi à fabriquer une batterie qui peut durer plus de 15 000 cycles, ou l’équivalent de plus de 3,5 millions de kilomètres. On sait également que Tesla compte équiper ses voitures de batteries avec des cellules 4680, qui pourront grandement améliorer l’autonomie des véhicules Tesla.

