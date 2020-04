Tesla Model S et X : la position du guépard pour des accélérations encore plus folles

Crédits : Gregory Wilson (CC-BY)

Dans le but de faire plaisir aux propriétaires qui aiment passer leurs weekends sur des pistes pour faire des courses folles façon dragster contre des McLaren 720s, des Lamborghini Huracan sur 800m ou même des motos comme l’électrique Zero SR/F, Tesla est en train de retravailler son Launch Mode.

Utiliser la suspension pneumatique active pour prendre la posture du guépard

Si, mise à part la Roadster, les Tesla ne sont pas des voitures de sport, elles en ont, malgré tout, les performances. L’avantage fourni par l’immédiateté de transmission du couple aux roues permet des démarrages canon qui font pâlir les voitures thermiques les plus chères. Comme si les temps n’étaient pas encore assez bons avec les Launch Mode « Ludicrous » et « Ludicrous+ », le constructeur travaille sur une nouvelle méthode pour démarrer plus vite encore.

Certains propriétaires de Tesla sont choisis pour faire partie du programme de test du constructeur, recevant avant tout le monde les mises à jour du logiciel embarqué. C’est ainsi que l’on sait que les véhicules de la marque s’arrêteront bientôt aux feux rouges. @greentheonly est l’un de ces chanceux. Il vient de publier une image du nouvel écran du Launch Control. On peut y lire « Pour une traction optimale au démarrage, attendez que la suspension avant se baisse ». Profitant de leur suspension pneumatique active, les Tesla Model S et X Raven prendront ainsi la posture du guépard.

Model S/X Performance based on raven get new launch mode.

– To improve traction, Adaptive Suspension performs a "cheetah stance" (lowers the front axle) and adjusts damping. pic.twitter.com/4QNhN50rPX — green (@greentheonly) April 4, 2020

Pour rappel, la mise à jour « Raven » de 2019 a apporté aux Model S et Model X un meilleur moteur avant, celui plus efficace de la Model 3, la possibilité d’utiliser les Supercharger V3 à 200 kW, dont le premier de France est en construction, et une suspension pneumatique active permettant de meilleures performances sur la route et un meilleur confort. Tesla va donc bientôt en tirer parti pour faire prendre automatiquement une position penchée vers l’avant pour gagner en accroche et permettre aux pilotes amateurs de grappiller de précieux centièmes de seconde.

Source : Electrek