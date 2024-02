Xiaomi SU7 : un prix tellement compétitif qu’elle va mettre Tesla dans une position délicate

Xiaomi SU7

Xiaomi s’apprête à révolutionner le marché des véhicules électriques de luxe avec son tout nouveau SU7. « Une voiture de rêve » comme l’explique le fondateur Lei Jun dans une vidéo postée sur son compte X. Son prix reste non fixé, mais il pourrait bien se positionner en dessous de la barre fixée par des géants comme Tesla, avec sa Model S.

Le prix de la SU7 de Xiaomi pourrait bien bousculer la concurrence

Xiaomi se prépare à faire des vagues dans le monde des véhicules électriques haut de gamme avec la présentation de sa première voiture électrique, la SU7, au Mobile World Congress (MWC) 2024 à Barcelone. La SU7, qui a déjà suscité beaucoup d’intérêt, promet d’être un concurrent redoutable pour des marques établies comme Porsche, Tesla, et Audi avec leurs modèles e-Tron GT et Taycan. Au passage, plusieurs clichés de la berline électrique fuitaient d’ailleurs récemment dans un média chinois.

Dans sa vidéo, le PDG et cofondateur de Xiaomi, Lei Jun, a décrit la SU7 non pas comme une option économique mais comme une « voiture de rêve », avec un prix avoisinant les 70 000 $ en Chine, soit environ 65 000 €. Pour rappel, la Tesla Model S démarre à partir de 94 990 € dans l’Hexagone !

Recorded a video addressing some of your questions about the Xiaomi SU7 price. pic.twitter.com/9G6xkMN6Ia — Lei Jun (@leijun) February 13, 2024

Ce que Xiaomi pourrait bien réussir ici, c’est de démontrer qu’il est possible de combiner technologie de pointe et prix abordable. La SU7 n’est pas seulement une question de coût, c’est une promesse : celle d’accéder à un véhicule électrique sportif et élégant sans avoir à vider son portefeuille. Ce positionnement tarifaire pourrait inciter de nombreux amateurs de voitures électriques à se tourner vers Xiaomi, remettant en question leurs fidélités à des marques plus établies.

Quelles spécificités pour la première voiture signée Xiaomi ?

Dotée du moteur électrique HyperEngine V8s développé en interne, la SU7 Max promet une puissance de 425 kW (577 chevaux) et un couple de 635 Nm, avec une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 2,8 secondes.

Sa version E-Coupé va encore plus loin, offrant 495 kW (673 chevaux) et un couple de 838 Nm. Xiaomi intègre une technologie de batterie CTB avancée de CATL, permettant une autonomie théorique jusqu’à 800 km et une recharge ultra-rapide grâce à la technologie HyperCharge de 800 volts, ajoutant 220 km en seulement 5 minutes.

En matière de sécurité et conduite automatisée, la SU7 embarque la plateforme Nvidia Drive Orin, un LiDAR, 11 caméras, et 15 capteurs radar, promettant une expérience de conduite de pointe. Avec son design élégant et sa cabine intelligente, la SU7 se distingue comme une prétendante sérieuse dans le monde des véhicules électriques de luxe. Théoriquement, la berline de Xiaomi evrait débuter sa production à l’heure où je rédige ces lignes.