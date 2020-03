Tesla Model S P100D contre McLaren 720S, regardez qui gagne en mode dragster

Si la Tesla Model S est une berline et la McLaren 720S est une supercar, leurs performances sur le papier ne sont pas loin l’une de l’autre. Une bonne occasion pour Carwow de les aligner pour une course en départ arrêté.

Nous vous avions déjà parlé de Carwow il y a 3 semaines lorsque le comparateur de prix automobiles avait fait s’affronter les plus puissantes de chacun des 3 modèles Tesla du marché. La Model S P100D l’avait alors emporté.

Une berline contre une supercar. L’impossible est-il possible ?

Cette fois, c’est en opposant cette même Tesla Model S P100D à une McLaren 720S que le site revient sur YouTube. À les voir côte à côte, on pourrait penser que les deux véhicules n’ont rien en commun. La Tesla est une berline 5 places électrique à transmission intégrale. La McLaren est un coupé supercar très racé à propulsion, visiblement taillé pour la course. Pourtant, à regarder de plus près les performances, elles sont plus proches qu’il n’y parait, un peu à l’image de la Model 3 et la McLaren F1 qui se retrouvent coude à coude sur un circuit japonais

En effet, la Tesla Model S P100D peut réaliser le 0 à 60 miles à l’heure en seulement 2,4 secondes grâce à son mode Ludicrous Plus. De son côté, la McMaren 720S dispose d’un moteur V8 biturbo de 4 litres et d’une boîte double embrayage à 7 rapports qui lui offrent 720 chevaux et un couple de 770 Nm. Elle est capable d’atteindre les 100 km/h en 2,9 secondes, le 0 à 200 km/h en 7,8 secondes et le 0 à 300 km/h en 21,4 secondes.

Ce sont sur 3 épreuves que les 2 véhicules vont s’affronter. La première est le 400 mètres en départ arrêté. La McLaren en sort vainqueur en 10,5 secondes, d’une courte tête contre la Tesla qui a besoin de 10,9 secondes pour parcourir la même distance. Le second test est un départ à 80 km/h. La Tesla gagne clairement, même si bizarrement Carwow a choisi de mettre la McLaren en mode « Confort » plutôt qu’en mode « Piste ». Enfin, l’épreuve de freinage est facilement remportée par la McLaren qui a l’avantage de peser 800 kg de moins que sa compétitrice.

