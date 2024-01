Tesla Model Y : la nouvelle version est bel et bien en préparation pour 2024

Tesla Model Y « Juniper » (rendu conceptuel) © DR

La Tesla Model Y reste la grande favorite parmi les modèles de la célèbre marque américaine, mais les choses pourraient bientôt s’animer avec l’arrivée d’une version améliorée, selon les dernières rumeurs circulant chez Bloomberg, provenant de sources discrètes.

Selon ces sources bien informées, Tesla se met en branle pour lancer la production de ce nouveau Model Y en Chine, dans la Gigafactory de Shanghai, avec une perspective de production à grande échelle dès mi-2024.

Tesla Model Y : une production de masse prévue pour la mi-2024

Quant aux détails précis des améliorations, bien que le rapport reste plutôt discret sur le sujet, il laisse entendre que cette nouvelle version arborera des changements extérieurs et intérieurs « bien plus évidents » que la mise à jour d’octobre dernier en Chine, qui avait ajouté un nouvel éclairage ambiant et quelques petites retouches de performance.

Ces modifications pourraient toucher différents aspects tels que le design, l’intérieur, la batterie ou même le système de conduite autonome, potentiellement liées au projet baptisé Juniper, qui a fait parler de lui au début de l’année.

Concept Tesla Model Y Juniper © LaMianDesign

Le lancement de ce nouveau Model Y revêt une importance stratégique pour Tesla, car ce modèle représente une part considérable de ses ventes (en France aussi). La transition vers cette nouvelle version devra être gérée avec finesse pour éviter tout désagrément, que ce soit des clients mécontents ou des perturbations dans la chaîne de production.

Une transition réussie pourrait renforcer la position de Tesla sur le marché des véhicules électriques, au milieu d’une concurrence qui s’intensifie. À l’inverse, une transition moins fluide pourrait avoir des répercussions sur les performances financières de l’entreprise au premier trimestre 2024.

Voici un résumé des modifications attendues de la Tesla Model Y Juniper :

Phares et feux arrière redessinés , plus minces et plus élégants

, plus minces et plus élégants Calandre plus grande , pour améliorer l’aérodynamisme et la puissance du moteur

, pour améliorer l’aérodynamisme et la puissance du moteur Pare-chocs arrière redessiné , pour améliorer l’aérodynamisme et offrir une protection accrue

, pour améliorer l’aérodynamisme et offrir une protection accrue Tableau de bord plus minimaliste et épuré

Volant plus ergonomique et offrant plus de fonctionnalités

Sièges plus confortables et offrant plus de soutien

Source : Bloomberg