Tesla Model Y : préconditionner la batterie augmente drastiquement l’autonomie par temps froid

Le youtubeur Tesla Canuck a voulu savoir si préconditionner la batterie de sa Tesla Model Y avant de prendre la route aurait un impact sur l’autonomie de son véhicule, et il semble que la différence soit significative.

Tesla Model Y préconditionnement de la batterie – Crédit : Tesla Canuck

Il y a quelques jours, le même youtubeur avait testé sa Model Y sur la neige avec des pneus toutes saisons. Nous avions également pu voir comment les Model S et Model 3 se comportaient sur la neige du Grand Nord. Dès 2017, Tesla avait introduit une option qui permettait de préchauffer la voiture depuis son smartphone, mais il est désormais également possible de préchauffer la batterie pour améliorer son autonomie.

Préchauffer la batterie d’une Tesla par temps froid augmente son autonomie

Tesla Canuck a testé son Model Y avec une température extérieure de -8°C. Le Youtubeur a déclaré avoir préconditionné sa batterie pendant 20 minutes avant de prendre la route, ce qui a consommé 2 kWh. Il y a plusieurs manières de préconditionner la batterie de son véhicule. Tout d’abord, il est possible d’indiquer son heure de départ, et la voiture s’en chargera automatiquement. Il est aussi possible d’activer manuellement cette option sur l’application Tesla.

Lors de son test, Tesla Canuck a constaté qu’après avoir roulé pendant 50 km, sa Tesla Model Y n’avait perdu que 19 % d’autonomie. Selon lui, il s’agit d’une amélioration de 10 % par rapport à quand la batterie n’a pas été préconditionnée avant de partir. InsideEVs rapporte que dans d’autres tests, un véhicule électrique similaire pouvait perdre jusqu’à 50 % d’autonomie dans les mêmes conditions.

Utiliser un véhicule électrique dans des régions très froides n’a jamais été la solution la plus optimale à cause des limites des batteries lithium. Cependant, grâce à cette fonctionnalité, les propriétaires de voitures Tesla devraient voir l’autonomie de leurs véhicules mieux résister aux conditions climatiques.

Source : Tesla Canuck