Tesla : la Model Y testée sur la neige avec des pneus toutes saisons

La Model Y est un SUV très apprécié par ses propriétaires. Hormis quelques soucis sur certaines séries, notamment au niveau de la peinture, le SUV de Tesla s’en sort honorablement sur de nombreux points. La chaine Youtube Test Canuck, qui a pour habitude de tester les produits Tesla, a décidé de tester la Model Y dans des conditions extrêmes. Plus précisément, pendant une tempête de neige typique du Canada. Et le résultat n’est pas vraiment concluant.

Tesla Model Y. Crédits : Tesla

La Model Y testée dans cette vidéo était donc montée en pneus toutes saisons. Spécifiquement, les pneus de base livrés avec la Model Y. Inutile de dire que ces pneus ne sont pas vraiment adaptés à des conditions enneigées. Pas du tout, même. Mais Test Canuck a voulu vérifier ça sur le terrain pour évaluer la tenue de route du SUV Tesla dans des conditions de climatiques difficiles. Une idée pas très raisonnable, mais qui représente un sujet de test intéressant. Notons que ce test n’atteste pas de la tenue de route de la Model Y sur voie enneigée, puisque l’équipement n’est pas du tout adapté. Sur ce point, d’autres tests ont déjà été effectués beaucoup plus sérieusement.

Test de la Model Y sur la neige : des conditions ultra compliquées

Le testeur commence par expliquer le contexte climatique. Il précise qu’il a plu avant de neiger, ce qui a fait geler la pluie sur le bitume avant de recouvrir la glace de neige. Des conditions de conduite particulièrement difficiles, quiconque ayant déjà rencontré ce genre de cas en conviendra. Même avec des pneus adaptés, et même avec quatre roues motrices, ce genre de route est très compliqué à négocier et augmente sérieusement le risque d’accident. La vidéo montre à quel point la surface est instable et totalement inadaptée aux pneus de la Model Y.

L’idée peut sembler étrange, mais la tenue de route sur neige avec des pneus toutes saisons, en fonction de là ou l’on vit, peut avoir son importance. Pour les gens habitant dans des régions froides, une tenue de route exemplaire sur la neige peut se révéler critique. Il n’est pas rare dans certains endroits sur notre planète de se faire surprendre par une chute de neige.

Source : Insideevs