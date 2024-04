Tesla : piégée dans sa voiture sous 46 degrés après une mise à jour, elle filme son cauchemar sur TikTok

Une TikTokeuse californienne a vécu une expérience cauchemardesque en se retrouvant coincée à l’intérieur de sa Tesla pendant une mise à jour logicielle qui a duré plus de 40 minutes. La température à l’intérieur du véhicule a grimpé jusqu’à 46°C, mettant en danger la vie de la jeune femme. Elle a partagé son calvaire sur TikTok.

Après la milliardaire décédée dans sa Model X à cause des vitres incassables, voilà qu’une propriétaire de Tesla en Californie a vécu une mésaventure pour le moins désagréable et a partagé son calvaire sur TikTok. Brianna Janel s’est retrouvée piégée à l’intérieur de sa voiture pendant 40 minutes, le temps d’une mise à jour logicielle inopinément longue.

40 minutes d’enfer dans une Tesla : Une TikTokeuse raconte son calvaire

Dans une série de vidéos devenues virales (plus de 18 millions de vues), Janel explique qu’elle pensait initialement ne patienter qu’une vingtaine de minutes, le temps de boucler un appel professionnel et d’attendre sa commande de Chick-fil-A. Mais la mise à jour s’est éternisée, la laissant enfermée dans un habitacle en train de se transformer en fournaise.

« Le problème, c’est que quand la voiture se met à jour, vous restez coincé à l’intérieur si vous l’avez activée en y étant », explique Janel dans sa première vidéo. « Et là, je suis bloquée, en train de transpirer à grosses gouttes, et il fait déjà 39°C à l’intérieur ! »

Le manuel d’utilisation Tesla précise bien que certaines fonctions de sécurité sont désactivées pendant les mises à jour. Il est formellement déconseillé d’ouvrir les portières ou les fenêtres sous peine d’endommager le véhicule. Le hic, c’est que le manuel ne détaille pas la nature desdits dommages. Or, on parle de voitures dont le prix varie de 35 000 à plus de 70 000 euros, ce qui incite forcément les propriétaires à la prudence.

« Je commence à flipper un peu, j’espère ne pas tomber à court d’air » poursuit Janel dans sa vidéo virale. « Je ne peux pas ouvrir les portes ou les fenêtres, sinon je risque d’abîmer la voiture. Donc me voilà coincée pour une durée indéterminée. »

Les internautes se sont divisés sur la question des responsabilités. Certains ont critiqué Janel pour ne pas avoir actionné la libération manuelle d’urgence, tandis que d’autres ont pointé du doigt Tesla et ce qui est perçu comme un grave problème de sécurité.

Dans une vidéo ultérieure, Janel précise qu’elle est propriétaire de sa Tesla depuis 6 ans, mais que c’était la première fois qu’elle tentait une mise à jour alors qu’elle se trouvait à l’intérieur. Au bout de 30 minutes, elle a préféré patienter sagement, ne voulant pas prendre le risque d’abîmer son véhicule. Elle ajoute tout de même qu’elle aurait ouvert les portières si sa santé avait été réellement en danger.

Libérée après 40 minutes d’épreuve, Janel apparaît dans une vidéo de mise à jour, en sueur mais soulagée. « Je sors enfin de la voiture… Regardez, je suis en nage ! », déclare-t-elle. « Je viens de rester coincée 40 minutes pendant la mise à jour, et il faisait 46°C à l’intérieur. La clim n’a jamais été aussi appréciable et je ne me suis jamais sentie aussi bien ! »

Malgré cette mésaventure, Janel assure toujours aimer sa Tesla et la considère comme un bon véhicule. Elle conclut son témoignage par un conseil à l’attention des autres propriétaires : « Ne lancez pas de mise à jour quand vous êtes dans la voiture. Faites-le plutôt à 2 heures du matin, comme je le faisais avant. »