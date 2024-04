Tesla : n’achetez surtout pas ce modèle, sa batterie est un cauchemar

Tesla Model S de 2013

Vous rêvez d’une Tesla ? Attention, tous les modèles ne se valent pas. Si la marque a su séduire certains par son design et ses performances, certains de ses véhicules cachent un lourd secret : une batterie capricieuse qui peut vous laisser en rade à tout moment.

Tesla : certains modèles souffrent de problèmes de batterie, attention à l’achat d’occasion

En tête des accusés, on retrouve la Tesla Model S, modèle emblématique de la marque. Ses premières années ont été marquées par un problème récurrent : un système de refroidissement défaillant qui provoquait une usure prématurée des batteries.

Selon les chiffres de Recurrent, entre 2013 et 2014, le taux de remplacement sous garantie atteignait un chiffre effarant : 8,5 %. Face à ce fiasco, Tesla a dû revoir sa copie dès 2015 en adoptant une nouvelle chimie de batterie et un système de gestion thermique plus performant. Heureusement, les modèles plus récents semblent épargnés par ce problème, même si le remplacement d’une batterie Tesla peut quand même coûter très cher.

Si Tesla a corrigé le tir sur le Model S, d’autres voitures ont connu des déboires similaires. Nissan, avec la Leaf des années 2011 et 2012, a également contribué à gonfler les taux de pannes de batteries. Heureusement, la tendance s’est inversée. Depuis 2016, on observe une stabilisation autour de 0,5 % de remplacements, excepté en 2017. Cette année-là, des rappels massifs de Chevrolet Bolt et de Hyundai Kona ont temporairement fait grimper le chiffre à plus de 11 %.

Bref, avant de craquer pour une Tesla d’occasion, renseignez-vous précisément sur le modèle qui vous intéresse et son historique en matière de batterie. Privilégiez les modèles plus récents, qui bénéficient des dernières technologies et semblent moins sujets aux pannes. Attention toutefois, car Tesla est la marque automobile qui décote le plus sur le marché de l’occasion. N’hésitez pas à consulter les forums et avis en ligne pour vous faire une idée plus précise de la fiabilité du modèle convoité.

Sinon, pourquoi ne pas se tourner vers d’autres marques qui se font remarquer par la fiabilité de leurs batteries ? Des constructeurs comme CATL et NIO proposent des garanties batterie allant jusqu’à 15 ans, un signe fort de leur confiance dans la longévité de leurs batteries.