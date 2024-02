Tesla Model 3 Performance : une vidéo de la voiture électrique dévoilée, elle est sublime

La Tesla Model 3 Performance a été aperçue en Espagne

Les images dévoilent le design sublime de la voiture électrique

Le véhicule porte le badge Ludicrous qui confirme qu’il sera porté sur les performances

Tesla domine les ventes de voitures électriques et la Model 3 participe largement à son succès. Rien d’étonnant à ce que le constructeur ait lancé le Project Highland, à savoir une réédition du véhicule. Deux versions sont officiels : Propulsion et Grande Autonomie. Mais on parle également d’une Model 3 Performance. Une voiture électrique dont des images ont été capturées en Espagne, à Valence.

La Tesla Model 3 Performance s’offre un bain de foule

Prévue pour le premier semestre 2024, la Tesla Model 3 Performance s’offre un bain de foule chez nos amis espagnols. Sur X, un utilisateur partage une vidéo de ce qui semble être la voiture électrique prévue pour cette année. Forcément, cette réédition s’accompagne de belles nouveautés pour convaincre les conducteurs de passer à la caisse. Par exemple, les pneus consomment moins d’énergie et sont plus aérodynamiques via des aero caps repensés. Les sièges profitent également d’une optimisation en termes de confort.

Mais le plus intéressant reste le logo Ludicrous à l’arrière de la Tesla Model 3 Performance. Il s’agit d’un mode axée sur les performances pour certaines voitures électriques du constructeur avec une accélération plus rapide que les modèles standards. Que le véhicule porte ce badge étonne peu si l’on se base sur les fuites ici et là.

Tesla tourne une publicité en Espagne

Mais ce n’est pas tout puisque dans un autre tweet, on découvre plusieurs voitures électriques de Tesla pour le tournage d’une publicité. Le constructeur tourne sans doute les images qui serviront à promouvoir la Tesla Model 3 Performance dont la sortie arriverait au premier semestre 2024. Bien évidemment, ces images restent à prendre avec des pincettes même si leur véracité a l’air assez solide.

Avec sa Tesla Model 3 Performance, le constructeur poursuit ses efforts sur le marché des voitures électriques. Nul doute que les fans seront au rendez-vous pour découvrir cette nouvelle version qui promet énormément en termes de conduite.