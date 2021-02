Tesla pourrait lancer un van électrique avec des panneaux solaires sur le toit

Dans une interview avec Joe Rogan sur le podcast du comédien, « The Joe Rogan Experience », Elon Musk a indiqué que la conception d’une camionnette électrique serait très intéressante pour utiliser des panneaux solaires.

Tesla Van électrique concept – Crédit : u/Tesla_model3 / Reddit

Si Tesla venait vraiment à concevoir un van électrique, il n’en serait pas à son coup d’essai. En effet, le constructeur américain avait déjà construit un van électrique autonome de 12 places pour The Boring Company l’année dernière.

Selon Elon Musk, « une camionnette, parce que vous avez une grande surface plane, c’est en fait là que le solaire commence à avoir un peu plus de sens. ». Il ajoute plus tard que « vous pouvez aussi avoir un toit solaire et quand il est immobile, il sort sur les côtés pour fournir de l’ombre. Maintenant, avec une surface triplée et une grande surface plane, vous pouvez commencer à avoir assez de soleil pour obtenir quelque chose comme 50 km d’autonomie par jour. ».

Tesla : un van électrique qui se recharge à l’énergie solaire

Selon les déclarations d’Elon Musk, un futur van de Tesla pourrait être équipé de panneaux solaires. On sait que les activités de Tesla ne se limitent pas aux voitures électriques, puisque depuis 2019, le géant américain vous propose de louer votre propre panneau solaire.

Pouvoir recharger son véhicule électrique avec des panneaux solaires pourrait lui offrir une autonomie « illimitée », à condition de faire des pauses pour recharger les batteries. Un tel véhicule serait utile à ceux qui aiment faire des sorties en pleine nature, là où il n’y aurait aucun Supercharger à proximité.

En période de pandémie, un van électrique pourrait également être utilisé par certains pour travailler en dehors de chez soi. Nissan a récemment dévoilé un véritable bureau mobile parfait pour le télétravail, et on imagine que Tesla pourrait proposer un concept similaire.

Néanmoins, Elon Musk a rappelé qu’un tel véhicule ne serait pas abordable. D’après lui, pour maintenir un coût abordable pour les consommateurs, utiliser des panneaux solaires permettant 50 km d’autonomie par jour n’est pas concevable. Il faudra donc probablement se contenter de moins si un tel véhicule est un jour disponible à la vente.

Source : electrek