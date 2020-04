Tesla présente l’impressionnant bal de robots de sa Gigafactory de Shanghai

Crédits : Tesla

La politique de Tesla est de construire des usines géantes au plus près de ses clients finaux. La Chine se veut un gros marché, un pays en croissance et aux lourds investissements dans les énergies renouvelables. Bien sûr, le constructeur devra compter avec la concurrence locale comme la Xpeng P7 et son impressionnante autonomie.

Ces robots assemblent déjà 3000 Model 3 par semaine

Tesla a réussi la performance de construire son usine géante en Chine en seulement quelques mois. En effet, il aura suffi d’une petite année après la pose de la première pierre pour voir sortir le premier véhicule des lignes de production. Fier de sa réalisation, le constructeur a réalisé une vidéo rythmée dans laquelle on peut voir les robots s’activer à fabriquer la Model 3 destinée au marché local.

La vidéo commence par une vue extérieure de l’usine trônant fièrement sur son terrain de 85 hectares. Massive, elle est prévue pour la fabrication à terme de 500 000 véhicules par an. La visite se poursuit par l’intérieur du bâtiment dans lequel s’affairent des centaines de bras robotisés. Ils sont à toutes les étapes de la chaîne de production, de l’emboutissage des pièces, à leur assemblage puis à leur peinture.

On remarquera le peu de personnel présent sur place, Tesla se reposant grandement sur l’automatisation. Grâce à ces procédés de fabrication sortent 3000 Model 3 par semaine de cette Gigafactory depuis sa réouverture après l’arrêt imposé par la pandémie Covid-19. La construction de la seconde partie de l’usine a déjà commencé. Cette phase 2, pour laquelle Tesla a obtenu 1,4 milliard de dollars de financement, permettra l’assemblage de 250 000 véhicules par an, principalement des Model Y et la fabrication de batteries. Avec une accélération à 5000 véhicules par semaine pour la phase 1, cela permettra à Tesla d’atteindre son objectif.

Source : Tesla