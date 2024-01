Tesla ferme la Gigafactory de Berlin à cause des attaques de navires en mer Rouge

Tesla annonce devoir mettre à l’arrêt la production de voitures électriques dans la Gigafactory de Berlin pendant deux semaines. En cause, les attaques des rebelles houthistes en mer Rouge, qui ont provoqué d’énormes retards dans la chaîne d’approvisionnement.

À cause des attaques, les navires marchands font un long détour par l’Afrique au lieu d’emprunter le canal de Suez.

Les rebelles houthistes responsables des attaques affirment soutenir la Palestine.

Reuters rapporte que Tesla va suspendre la majeure partie de sa production de voitures pendant deux semaines dans son usine de Berlin. Du 29 janvier au 11 février, la chaîne de production dans la Gigafactory sera interrompue et les employés au chômage technique. Le constructeur automobile texan explique y être contraint, en raison des attaques des rebelles houthistes en mer Rouge.

En effet, ces attaques ont entrainé des changements dans l’itinéraire empruntés par les bateaux de marchandises. Si les navires transportant les pièces de Tesla n’ont pas été attaqués directement par les rebelles, ces changements ont fortement perturbé la chaîne d’approvisionnement de l’usine de Berlin.

La chaîne de production de Tesla perturbée par les rebelles houthistes

Dans son communiqué, le constructeur automobile explique qu’à cause “des conflits armés en mer Rouge“, les navires marchands en provenance d’Asie passent désormais par le Cap de bonne espérance en longeant la côte africaine, au lieu d’emprunter le chemin le plus direct par le canal de Suez. Ce temps de trajet plus long entraîne des retards considérables.

Tesla est particulièrement dépendant de la Chine dans la fabrication de certaines pièces de ses voitures, en particulier les batteries. Le constructeur automobile est la première entreprise à annoncer une interruption complète de la production, quand d’autres comme Ikea annonce seulement des retards.

Ces “conflits armés en mer Rouge” ont leurs racines dans le conflit israélo-palestinien qui a repris depuis octobre. Ironie du sort pour le PDG de Tesla, Elon Musk, qui tenait des propos particulièrement sulfureux liés au conflit il n’y a pas si longtemps.

Au Yémen, les rebelles houthistes soutenus par l’Iran ont décidé par solidarité avec le peuple palestinien d’attaquer les navires de marchandises transitant en mer Rouge. Pour eux, ces navires alimentent l’économie des pays européens qui soutiennent la politique d’Israël. Le Monde rapporte que les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont procédé à des frappes aériennes jeudi soir pour faire cesser les attaques des rebelles.

Si la pénurie de PS5 est enfin terminée, la chaîne de production mondialisée à flux tendu montre encore une fois ses faiblesses.