Tesla publie enfin la version bêta 9 du logiciel Full Self-Driving, est-il devenu plus intelligent ?

Comme promis par Elon Musk il y a maintenant plusieurs mois, la mise à jour logicielle (2021.4.18.12) de son système Full Self-Driving est enfin disponible pour les milliers de propriétaires qui ont acheté l’option aux États-Unis.

La nouvelle version utilise désormais Tesla Vision, un système de conduite assistée qui se base uniquement sur l’imagerie optique et non sur les relevés du capteur radar qui constituait auparavant une partie importante de la suite de capteurs de Tesla. En effet, Tesla a annoncé que les véhicules Model 3 et Model Y aux États-Unis sont désormais livrés sans capteurs radar, puisque son système de conduite Autopilot n’utilisait désormais que les caméras des véhicules.

C’est désormais à la bêta Full Self-Driving d’utiliser Tesla Vision. Elon Musk a toujours détesté les radars, les qualifiant même de « béquilles » que Tesla voulait à tout prix éliminer. Selon lui, les Tesla sont désormais plus intelligentes que lorsqu’elles utilisaient des radars.

L’option Full Self-Driving n’est pas encore totalement autonome

Sur Twitter, Elon Musk a déclaré que la Bêta 9 résolvait la plupart des problèmes connus, mais qu’il restait tout de même des problèmes inconnus. Par conséquent, il invite les utilisateurs à rester paranoïaques pour qu’ils ne pensent pas qu’ils sont totalement en sécurité dans leur voiture. Il ajoute que « La sécurité est toujours la priorité absolue chez Tesla. »

Tesla avertit également les utilisateurs dans les notes de la mise à jour : « FSD peut faire la mauvaise chose au pire moment, les testeurs doivent éviter toute complaisance. », peut-on lire. Elles mentionnent également les améliorations apportées à la surveillance du conducteur par la caméra de l’habitacle pour vérifier son attention, ainsi que des visualisations mises à jour et plus grandes sur l’écran du véhicule.

Dans la vidéo ci-dessous, on peut voir la chaîne Tesla Owners Silicon Valley tester la nouvelle bêta. Ils notent d’abord que l’interface est désormais très jolie et plus claire. Vous pouvez d’ailleurs aller découvrir une vidéo montrant ce que voit vraiment le logiciel Full Self-Driving lorsque la voiture conduit toute seule. La mise à jour Tesla Vision semble plus intelligente qu’avant et la conduite est plus fluide. Cependant, le système demande tout de même parfois au conducteur de reprendre la main dans des situations difficiles.

