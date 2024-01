Tesla rappelle 1,6 million de voitures pour un nouveau problème de sécurité

L’Orange County Fire Authority combat un incendie d’une Tesla en flammes © Orange County Sheriff’s Department via AP

Après avoir rappelé 120 000 voitures pour un défaut de verrouillage des portes, Tesla, le constructeur américain de voitures électriques, doit procéder au rappel de 1,6 million de véhicules en Chine pour une mise à jour d’un logiciel présentant des « risques pour la sécurité ».

Ce rappel concerne des défauts du logiciel pour la conduite assistée ainsi que le verrouillage des portes des véhicules, selon l’autorité chinoise de régulation des marchés, dont l’information est relayée par le Wall Street Journal.

Le rappel touche deux lots de voitures produites entre 2014 et 2023, comprenant des modèles Model S, Model X, Model Y et Model 3. Le régulateur chinois a précisé que la mise à jour du logiciel pourrait se faire à distance, sans nécessiter de se rendre dans un centre de service. Les véhicules ont été fabriqués entre le 26 août 2014 et le 20 décembre 2023.

Cette défaillance « augmente le risque de collision avec le véhicule et pose un problème de sécurité », a estimé l’autorité chinoise de régulation. En décembre, Tesla avait déjà dû rappeler deux millions de véhicules aux États-Unis pour un problème similaire. Même constat l’année dernière, avec un rappel de 360 000 voitures.

Un autre rappel, couvrant 7 538 berlines Model S importées et Model X, concerne le risque que les portes se détachent et s’ouvrent lors d’un accident, a déclaré la déclaration de l’organisme de réglementation. Ces véhicules ont été fabriqués entre le 26 octobre 2022 et le 16 novembre 2023.

Tesla, en tant que leader de l’innovation automobile, doit naviguer avec précaution, garantissant que chaque mesure corrective renforce la confiance de ses clients. La manière dont l’entreprise surmonte ces obstacles déterminera, en fin de compte, son succès sur le marché ultra-concurrentiel des véhicules électriques. Au 5 janvier 2024, Tesla aura publié pas moins de 29 rappels de véhicules aux États-Unis depuis sa création en 2003.