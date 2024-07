Tesla rappelle 1,8 million de voitures, le capot risque de se détacher tout seul

Nouveau coup dur pour Tesla. La firme a rappelé 1,8 million de véhicules électriques en raison d’un risque de défaillance logicielle pouvant entraîner le détachement du capot. Ce rappel massif touche divers modèles produits entre 2020 et 2024, malgré une mise à jour logicielle corrective déjà déployée.

Un nouveau risque de défaillance sur les Tesla © stevenofpa

Tesla a annoncé un rappel massif touchant 1,8 million de véhicules aux États-Unis. Un chiffre impressionnant, même pour une entreprise qui a déjà connu plusieurs rappels. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a révélé que ce rappel concerne un risque de défaillance logicielle qui pourrait empêcher les conducteurs d’être avertis si leur capot se détache.

Pourquoi Tesla rappelle-t-elle près de 2 millions de véhicules électriques

La raison est simple : un capot mal fixé peut se détacher pendant la conduite et obstruer la visibilité du conducteur, créant ainsi un risque de collision. Pour pallier ce problème, Tesla a déployé une mise à jour logicielle à distance (over-the-air) destinée à corriger ce dysfonctionnement.

Le rappel concerne :

Les Tesla Model 3 produites entre 2021 et 2024,

Les Tesla Model X produites entre 2021 et 2024,

Les Tesla Model S produites entre 2021 et 2024,

Les Tesla Model Y fabriquées de 2020 à 2024.

Ce rappel massif s’inscrit dans une série de rappels importants que Tesla a connus cette année. En janvier, 200 000 voitures avaient été rappelées en raison d’un problème avec les caméras de recul. En février, le nombre de véhicules rappelés avait franchi un nouveau seuil avec 2 millions de voitures signalées pour un texte d’avertissement trop petit.

Mais ce n’est pas terminé : le mois de mai avait vu le rappel de 125 000 véhicules pour des problèmes de ceintures de sécurité, et en juin, 4 000 Cybertruck étaient rappelés en raison de balais d’essuie-glace défectueux et de finitions inadéquates.

Alors bien sûr, tous ces rappels mettent en lumière les défis auxquels est confrontée Tesla dans la gestion de la qualité et de la sécurité de ses véhicules. Bien que la société soit saluée pour ses avancées technologiques et son innovation, ces incidents soulignent aussi l’importance des contrôles rigoureux et des tests de qualité, surtout pour des éléments aussi critiques que le capot.

Les propriétaires concernés peuvent vérifier le statut de leur véhicule et planifier les mises à jour nécessaires en contactant leur centre de service Tesla local ou en consultant leur compte Tesla en ligne.

