Tesla : un Model X affronte un Audi E-Tron et un Jaguar I-Pace dans une course de dragsters

Trois des SUV électriques les plus populaires se sont affrontés dans plusieurs courses de dragsters d’un kilomètre chacune. Il s’agit de la Tesla Model X P90D, la Jaguar I-Pace et l’Audi E-Tron.

Les différentes courses ont été organisées dans l’aéroport Bursa Yunuseli par la chaîne YouTube Motor1 Turkiye, qui voulait savoir quel SUV était le plus performant en ligne droite.

Tesla Model X vs Audi E-Tron vs Jaguar I-Pace – Crédit : Motor1 Turkiye / YouTube

Les Tesla Model X sont souvent choisis pour affronter d’autres véhicules dans des courses de dragsters. Nous avons par exemple pu voir un Tesla Model X affronter une Lamborghini Aventador, ou encore faire la course contre toutes les autres voitures de Tesla lui-même. Bien que la Tesla Model X soit une excellente voiture, elle ne fait pas le poids face aux berlines Model S ou Model 3. Cependant, un youtubeur était parvenu à faire 400 mètres en moins de 10 secondes avec un Tesla Model X modifié.

Tesla Model X vs Audi E-Tron vs Jaguar I-Pace, qui l’emporte ?

Tout d’abord, commençons par présenter les différents concurrents. La Tesla Model X est une P90D, il faut noter qu’il ne s’agit malheureusement pas de la version la plus puissante, la Model P100D. La Tesla Model X P90D a une puissance de 503 chevaux, un couple de 660 Nm et peut accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,2 secondes.

Le Jaguar I-Pace quant à lui peut compter sur ses 400 chevaux et son couple de 696 Nm. Il peut abattre le 0 à 100 km/h en 4,8 secondes et dispose d’une batterie de 90 kWh qui lui permet une portée de 470 kilomètres. Enfin, l’Audi E-Tron 55 Quattro dispose d’une puissance de 408 chevaux, un couple de 664 Nm et peut accélérer de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes. Toutes deux sont limitées à 200 km/h. Sur la ligne de départ, on retrouve également deux autres I-Pace et E-Tron, conduites par des pilotes plus expérimentés.

Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on peut voir que le Model X de Tesla remporte la première course sur 400 mètres, et passe également le premier la ligne d’arrivée à 1000 mètres. Le Jaguar I-Pace se classe lui deuxième et l’Audi E-Tron occupe la dernière place. Le constat est le même lorsque les voitures sont lancées avec une vitesse initiale de 60 km/h. Enfin, sur le test de freinage, c’est le Jaguar I-Pace qui s’arrête le premier.

Source : Motor1 Turkiye