The Batman : 4 heures de maquillage pour le Pingouin

En plus de parler d’un maquillage de 4 heures pour incarner le Pingouin dans The Batman, Colin Farrell vante les mérites de Matt Reeves, le réalisateur !

4 heures de maquillage pour Colin Farrell ! – Crédit : Warner Bros

The Batman adopte une approche bien plus réaliste que d’autres adaptations, les films de Tim Burton en tête. Dans cette nouvelle aventure, Robert Pattinson enfile le costume du justicier et promet une itération sombre, violente. Car Bruce Wayne n’est le Chevalier noir que depuis deux ans et affronte le Riddler, tueur en série inspiré du Zodiac. Mais le personnage doit également gérer la présence du Pingouin joué par un Colin Farrell méconnaissable. Car pour l’occasion, le comédien porte du latex. Beaucoup de latex et de maquillage. Lors d’une interview, ce dernier dévoilé qu’il passait 4 heures auprès des artistes pour endosser la peau du vilain.

2 heure une fois le processus maîtrisé par les équipes

Certes, le Riddler fait office de méchant principal, mais les fans attendent de découvrir le Pingouin. Car si le personnage sera mineur d’après les informations, on imagine que ses apparitions montreront un criminel fascinant. Pour l’occasion, Colin Farrell assure la promotion de son interprétation et parle de la case maquillage. Comme il l’explique en interview, il lui fallait 4 heures pour devenir le Pingouin puis deux heures une fois le processus maîtrisé. Car dans la peau du personnage, on ne reconnaît plus Colin Farrell !

Avec ce maquillage, beaucoup de membres de l’équipe technique ne reconnaissaient même pas le comédien. Cette version du criminel s’inspire de Fredo Corleone dans Le Parrain. Il s’agit d’une personne moquée par sa famille mais dont la colère peut faire mal.

Colin Farrell ne tarit pas d’éloges sur le réalisateur

Une nouvelle approche du personnage – Crédit : Warner Bros.

Tout comme Zoë Kravitz et Robert Pattinson, Colin Farrell ne tarit pas d’éloges à propos de Matt Reeves. Dans cette même interview, il explique avoir accepté le rôle pour travailler avec « un merveilleux cinéaste ». Le comédien se dit « reconnaissant de pouvoir jouer le Pingouin ».

Selon lui, The Batman adopte « un point de vue unique sur une histoire mainte fois racontée » et Matt Reeves dépeint Bruce Wayne sous un nouveau regard.

Source : ScreenRant