The Batman : le Riddler est inspiré du plus célèbre tueur en série

The Batman s’inspire du plus célèbre tueur en série pour dépeindre le Riddler. Un criminel toujours inconnu qui sévissait dans les années 70 et narguait les enquêteurs : le Zodiac.

Le Riddler et le Zodiac se ressemblent – Crédit : Warner Bros.

On en sait déjà beaucoup sur The Batman : intrigue, casting, sortie… Il faut dire que la Warner se montre généreuse avec ses fans, n’hésitant pas à partager de nombreux trailers dont celle sur la famille Wayne. Dans cette nouvelle adaptation signée Matt Reeves, Bruce Wayne n’enfile le costume du Chevalier noir que depuis deux ans. Le super-héros, accompagné de Catwoman, affronte plusieurs adversaires parmi lesquels le Pingouin ou encore le Riddler. Et après avoir partagé que The Batman tire son intrigue d’un scandale politique majeur, Matt Reeves partage une autre information. Le second méchant cité précédemment s’inspire du plus célèbre tueur en série américain : le Zodiac.

Le Zodiac, source d’inspiration pour le Riddler

Edward Nashton n’est autre que le Riddle, un psychopathe sévissant à Gotham City. Incarné par Paul Dano, ce personnage s’inspire d’un autre tueur en série : le Zodiac. Matt Reeves en parle longuement lors d’une entrevue avec MovieMaker.

Les prémices du film, c’est que le Riddler s’inspire du Zodiac. Il tue les personnalités très importantes de Gotham, les piliers de la société. Ce sont des figures supposées légitimes. Tout commence avec le maire puis ça s’intensifie. Et dans le sillage des meurtres, il dévoile que les gens ne sont pas ce qu’ils pensent être. Et vous commencez à réaliser qu’il y a une sorte d’association (…) Vous avez Gordon et Batman qui tentent de suivre les indices pour donner un sens à cette affaire dans une sorte d’histoire policière. Matt Reeves

Le Zodiac sévissait dans les années 70. Un tueur en série qui n’a jamais été retrouvé et dont l’identité reste secrète, plusieurs décennies après. Ce dernier s’amusait à narguer les enquêteurs avec ses énigmes et n’hésitait pas à assassiner de simples innocents sans motif valable. Espérons que contrairement au Zodiac, Batman arrête le Riddler à la fin du film pour l’empêcher de nuire !

