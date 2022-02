The Batman : Google a caché un easter egg du Bat-Signal pour la sortie du film

Google a dissimulé un easter egg du Bat-Signal dans son moteur de recherche pour célébrer la sortie du film The Batman. Réalisé par Matt Reeves, The Batman sortira le 2 mars 2022 avec Robert Pattinson sous la cape du Chevalier Noir.

Attendu pour le 2 mars 2022 dans nos salles obscures, The Batman frôle l’horreur avec un scénario sombre et des scènes graphiques. Le film de DC est l’un des plus attendus de l’année. Pour célébrer sa sortie, Google a dissimulé un easter egg dans son moteur de recherche. L’avez-vous déjà découvert ? Il s’agit d’un easter egg du Bat-Signal. C’est le fameux emblème de la chauve-souris qui est projeté la nuit dans le ciel de Gotham.

L’easter egg de Batman dans Google – Crédit : Google

D’ailleurs, The Batman devrait dévoiler les origines du Bat-Signal. Le jeune Bruce Wayne incarné par Robert Pattinson aurait lui-même créé le signal à projeter dans le ciel. Comme on a pu le voir dans la bande-annonce du film qui dure trois heures, la forme de la chauve-souris n’est pas dessinée à la perfection comme dans les précédents films Batman. Cela pourrait être un indice que le jeune Bruce Wayne n’ait pas pris le temps de faire une bonne projection.

Google prévoit de garder l’easter egg de Batman pendant un an au moins

En l’honneur de Batman et de la hype du nouveau film, Google a préparé une animation amusante du Chevalier Noir. Pour trouver cet easter egg, il vous suffit de taper « Bruce Wayne », « Gotham City » ou « Bat-Signal » dans la barre de recherche. Vous verrez alors le logo du projecteur qui s’allume à droite des résultats de la recherche.

Cliquez sur le logo du projecteur pour déclencher l’animation de Batman. La page s’assombrit avec un bruit de tonnerre en fond. Le Bat-Signal s’affiche au milieu et Batman traverse la page de la gauche vers la droite. Un porte-parole de Google a confirmé que Warner Bros. n’est pas à l’origine de cet easter egg. De plus, vous pourrez en profiter pendant encore un an.

Voici le synopsis de The Batman qui sera au cinéma la semaine prochaine : « dans sa deuxième année de lutte contre le crime, le milliardaire et justicier masqué Batman explore la corruption qui sévit à Gotham et notamment comment elle pourrait être liée à sa propre famille, les Wayne, à qui il doit toute sa fortune ». En plus de Robert Pattinson pour qui le tournage a été éprouvant, le casting est composé de Zoë Kravitz dans la peau de Catwoman, de Colin Farrel dans celle du Pingouin et Paul Dano interprétera le Riddler.

