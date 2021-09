The Batman : scénario, casting, premiers avis, date de sortie, tout ce qu’il faut savoir

The Batman nous a déjà partagé de nombreuses informations. L’occasion d’un récapitulatif avant la sortie du plus attendu des projets DC Comics.

Batman est de retour sous les traits de Robert Pattinson – Crédit : Warner Bros.

Le Chevalier noir est bientôt de retour. Et après Michael Keaton, de retour dans The Flash, Christian Bale et Ben Affleck, nouvel interprète. La Warner opte pour Robert Pattinson et Matt Reeves pour la réalisation. The Batman s’apparente à un polar très noir, renouant avec les origines du super-héros, celles d’un détective hors-pair. Alors que plusieurs informations sont déjà connues, la rédaction vous propose un récapitulatif de l’essentiel. Intrigue, casting, premiers avis, trailer, date de sortie… Voici ce qu’il faut retenir de The Batman.

The Batman, que raconte le scénario ?

The Batman est une nouvelle adaptation du personnage créé par Bob Kane. Le film n’intègre pas le DCEU et suit les jeunes années de Bruce Wayne. Batman lutte contre le crime depuis deux ans alors que la corruption sévit à Gotham. Le jeune homme apprend que cette explosion de la criminalité pourrait être liée à sa famille. Batman va notamment enquêter sur les meurtres d’un ennemi posant des énigmes sur le lieu de ses crimes. Cet ennemi, c’est l’Homme-Mystère.

Pour le moment, on sait que The Batman a une approche réaliste, comme Joker (2019). Le film se rapproche d’un polar très noir.

Qui a-t-il au casting de The Batman ?

Riddler est joué par Paul Dano – Crédit : Warner Bros.

Robert Pattinson, désormais éloigné de Twilight grâce à des succès critiques comme The Lost City of Z, High Life ou Cosmopolis joue Batman/Bruce Wayne. Zoë Kravitz (Mad Max : Fury Road) succède à Michelle Pfeiffer dans le rôle de Catwoman/Selina Kyle. Pour les méchants, Paul Dano (Little Miss Sunshine) est l’Homme-Mystère/Edward Nashton tandis que Colin Farrell (Minority Report) endosse le costume d’Oswald Cobblepot/le Pingouin.

Andy Serkis (Gollum dans Le Seigneur des Anneaux et réalisateur de Venom 2) interprète Alfred Pennyworth, célèbre majordome de Batman. Jeffrey Wright incarne le commissaire James Gordon. Pour le reste du casting, John Turturro, Peter Sarsgaard, Rupert Penry-Jones sont respectivement Carmine Falcone, le procureur Gil Colson et le maire Don Mitchell Junior.

The Batman : quels sont les premiers avis ?

Comme nous le rapporte LRM, une projection test a eu lieu et les premiers avis sont tombés. Bien évidemment, ces retours restent à prendre avec des pincettes. The Batman est susceptible de changer et le film projeté n’est pas définitif. Voici l’intégralité des retours sur cette adaptation neuve :

The Batman est un film d’horreur. Très graphique, très sombre, très effrayant. Paul Dano est tellement fou, si inquiétant que j’ai adoré chaque seconde. J’ai un million de choses à dire sur Catwoman, c’est ma préférée. Définitivement ma Catwoman préférée. [La voix de Robert Pattinson] était parfaite selon moi. Il y a une scène à la fin qui a littéralement fait hurler tout le monde. Tout le monde était haletant. J’ai serré les genoux et j’ai été secoué. Robert Pattinson est très différent de celui auquel nous sommes habitués. Comme si le personnage avait été pris dans une direction différente. Il est parfait. Définitivement un film pour une suite. J’ai vraiment eu l’impression qu’ils vont commencer une franchise avec Robert Pattinson pour faire le tour des méchants.

Le spectateur invité à la projection parle aussi d’une réussite pour la Batmobile.

Quelle date de sortie pour The Batman ?

The Batman a plusieurs fois vu son tournage retardé, notamment car Robert Pattinson a contracté la Covid-19. Mais désormais, le long-métrage a une date de sortie française : le 2 mars 2022. Autant dire qu’il faudra attendre un peu et que de nouvelles informations arriveront d’ici là. L’article sera mis à jour en conséquence.