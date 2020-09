The Boys : La confrontation entre Homelander et Stormfront enfin dévoilée !

Par le biais de son compte Twitter officiel, The Boys offre en exclusivité la confrontation tant espérée entre Homelander et Stormfront. Les fans sont invités à publier en retour leurs meilleurs mèmes.

La saison 2 tant attendue de The Boys marque l’arrivée d’une nouvelle super héroïne féministe, prête à tout raser sur son passage : Stormfront. Une nouvelle figure qui promet de renverser l’ordre établi et de menacer la suprématie de Homelander.

Stormfront (Aya Cash) et Homelander (Antony Starr) dans The Boys Saison 2 – Crédit : Amazon Prime Vidéo

Interprétée par Aya Cash, Stormfront est une passionnée de réseaux sociaux. Tout l’inverse d’Homelander, qui laisse quelqu’un gérer ses propres pages. D’ailleurs, le compte Twitter de The Boys vient de publier leur première confrontation. Stormfront explique sans détour qu’elle se doit de puiser dans la rage de ses abonnés si elle veut les rallier à sa cause et les garder. « Les mèmes ne plaisent pas à Homelander » , lit-on dans le tweet officiel. « Répondez avec votre mème préféré, faisons chier cet enfoiré. ». Cela fait ouvertement référence à une autre scène, dans laquelle Homelander fait défiler avec colère une série de mèmes se moquant de lui et louant Stormfront !

Memes do not please Homelander 😂 Reply with your favorite meme, let's piss this fucker off. pic.twitter.com/3HkoStvU9a — The Boys (@TheBoysTV) September 12, 2020

Stormfront : Prête à tout pour renverser Homelander ?

Dans le comic original, Stormfront est un homme, super-héros secrètement créé de toutes pièces par les nazis à l’issue de la seconde guerre mondiale. Un pastiche qui se veut franchement raciste, mélange de Thor et de Shazam. Eric Kripke, le showrunner de la série, a en effet souhaité que le pire cauchemar d’Homelander soit matérialisé par une femme n’ayant pas peur de lui. Il voulait également que celle-ci cherche à lui voler ouvertement la vedette. Le personnage devient une véritable bombe à retardement, prête à exploser à tout moment parmi le clan des Seven.

La passion que voue Stormfront aux réseaux sociaux n’est pas anodine. Par ce biais, on sent la volonté des scénaristes de dénoncer le danger de l’instrumentalisation de la pensée. Kripke avait d’ailleurs réagi sur le sujet : « De nos jours, si vous regardez en ligne, beaucoup de haine et de pensées négatives sont dissimulées à travers des messages mielleux et attirants sur les réseaux sociaux. Ce n’est plus comme les gens avec les cheveux coupés en brosse qu’on pouvait voir dans les actualités des années 1960.» .

Les prochains épisodes permettront de découvrir si les scénaristes iront au bout de l’ambition nourrie autour du personnage de Stormfront. Les ruses employées pour tromper ses abonnés et les rallier à sa cause promettent d’être savamment orchestrées.

